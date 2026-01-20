Il miracolo è compiuto: Federica Brignone è tornata in gara in Coppa del Mondo, a 9 mesi e mezzo dal terribile infortunio del 3 aprile scorso, quando si ruppe malamente il ginocchio sinistro. La sciatrice azzurra, che punta alle Olimpiadi di Milano-Cortina di febbraio, è settima dopo la prima manche dello slalom gigante a Plan de Corones, staccata di 1"18 dalla prima in classifica (la svedese Sara Hector). "È stata difficile, ero tranquilla in questi giorni, ma quando ho messo fuori i bastoni non ero sicuro di essere pronta - le parole a RaiSport di Brignone dopo la sua frazione - con la manche che girava tanto sono partita rigida, in queste condizioni è tosta, ma dopo il primo intermedio è andata un po' meglio".