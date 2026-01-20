Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 20 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Live
Brignone miracolo, è tornata in gara: "Non ero sicura di essere pronta, ma ora..."

La sciatrice azzurra di nuovo in pista in Coppa del mondo a Plan de Corones dopo il terribile infortunio di aprile
2 min
Il miracolo è compiuto: Federica Brignone è tornata in gara in Coppa del Mondo, a 9 mesi e mezzo dal terribile infortunio del 3 aprile scorso, quando si ruppe malamente il ginocchio sinistro. La sciatrice azzurra, che punta alle Olimpiadi di Milano-Cortina di febbraio, è settima dopo la prima manche dello slalom gigante a Plan de Corones, staccata di 1"18 dalla prima in classifica (la svedese Sara Hector). "È stata difficile, ero tranquilla in questi giorni, ma quando ho messo fuori i bastoni non ero sicuro di essere pronta - le parole a RaiSport di Brignone dopo la sua frazione - con la manche che girava tanto sono partita rigida, in queste condizioni è tosta, ma dopo il primo intermedio è andata un po' meglio".

SEGUI LIVE IL RITORNO DI BRIGNONE

"Ora voglio ritrovare le mie sensazioni"

"Mi sono sentita bene, più mi scaldo e meglio sto. Con l'adrealina il dolore non l'ho sentito troppo, sono contentissima: è stato un ottimo test - ha aggiunto la campionessa valdostana - ora voglio ritrovare le mie sensazioni, come so sciare, e spero di riuscirci già nella seconda manche". Brignone è detentrice della Coppa del Mondo di sci femminile, trofeo che si era già aggiudicata nel 2020. La seconda manche del gigante di Plan de Corones è in programma alle 13.30. 

