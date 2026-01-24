Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 24 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Spettacolare Franzoni sulla Streif nella Coppa del Mondo di sci: trionfa davanti a Odermatt© APS

Spettacolare Franzoni sulla Streif nella Coppa del Mondo di sci: trionfa davanti a Odermatt

Il 25enne bresciano si è contraddistinto per una prova superlativa siglando un tempo da impresa
2 min

Super Giovanni Franzoni nella spettacolare discesa sulla Streif di Kitzbuehel: con il tempo di 1'52"31 ha chiuso davanti a Marco Odermatt e ha trionfato, davanti ai grandi, nella più prestigiosa libera del mondo. È la seconda vittoria in coppa del mondo del bresciano di 24 anni dopo il successo di otto giorni fa nel superG di Wengen. Franzoni, che è partito con il pettorale numero 2 e ha esultato sul traguardo dopo aver registrato quel tempo sul cronometro, ha preceduto sul podio lo svizzero Marco Odermatt (1'52''38) e il francese Maxence Muzaton (1'52''70), che ha tolto il terzo posto a Florian Schieder (1'52''98). Poi, tra i migliori azzurri vanno registrati Dominik Paris (settimo) e Mattia Casse (undicesimo).

La prova di Franzoni

Giovanni Franzoni è stato il padrone della Streif. Una prova incredibile: il suo 1'52"31 è rimasto il miglior tempo resistendo ai passaggi dei veterani. Solamente Marco Odermatt ha provato a metterlo a rischio, senza successo però. L'azzurro, una volta al comando, non ha più mollato la prima posizione, festeggiando così un trionfo eccezionale.

Franzoni: "Vincere qui è pazzesco"

"So che la discesa che ho fatto è difficile da replicare. Ho seguito il piano che mi ero fatto in allenamento: nonostante non mi sentissi completamente in confidenza con il tracciato, ero comunque veloce in diversi tratti della pista. Credo sia semplicemente pazzesco vincere qui. È la seconda volta che mi trovo qui dopo la vittoria di Wengen ed è incredibile". Queste le parole, ai microfoni di Eurosport, di Giovanni Franzoni dopo la vittoria nella discesa di Kitzbuhel, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sci

Da non perdere

Tutte le news di sciNews altri sport

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS