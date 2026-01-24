Spettacolare Franzoni sulla Streif nella Coppa del Mondo di sci: trionfa davanti a Odermatt

Super Giovanni Franzoni nella spettacolare discesa sulla Streif di Kitzbuehel : con il tempo di 1'52"31 ha chiuso davanti a Marco Odermatt e ha trionfato, davanti ai grandi, nella più prestigiosa libera del mondo. È la seconda vittoria in coppa del mondo del bresciano di 24 anni dopo il successo di otto giorni fa nel superG di Wengen. Franzoni, che è partito con il pettorale numero 2 e ha esultato sul traguardo dopo aver registrato quel tempo sul cronometro, ha preceduto sul podio lo svizzero Marco Odermatt (1'52''38) e il francese Maxence Muzaton (1'52''70), che ha tolto il terzo posto a Florian Schieder (1'52''98). Poi, tra i migliori azzurri vanno registrati Dominik Paris (settimo) e Mattia Casse (undicesimo).

La prova di Franzoni

Giovanni Franzoni è stato il padrone della Streif. Una prova incredibile: il suo 1'52"31 è rimasto il miglior tempo resistendo ai passaggi dei veterani. Solamente Marco Odermatt ha provato a metterlo a rischio, senza successo però. L'azzurro, una volta al comando, non ha più mollato la prima posizione, festeggiando così un trionfo eccezionale.

Franzoni: "Vincere qui è pazzesco"

"So che la discesa che ho fatto è difficile da replicare. Ho seguito il piano che mi ero fatto in allenamento: nonostante non mi sentissi completamente in confidenza con il tracciato, ero comunque veloce in diversi tratti della pista. Credo sia semplicemente pazzesco vincere qui. È la seconda volta che mi trovo qui dopo la vittoria di Wengen ed è incredibile". Queste le parole, ai microfoni di Eurosport, di Giovanni Franzoni dopo la vittoria nella discesa di Kitzbuhel, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026.