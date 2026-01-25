Corriere dello Sport.it
Shiffrin show, vince a Spindleruv Mlyn e conquista la nona Coppa del mondo di slalom© Getty Images

Shiffrin show, vince a Spindleruv Mlyn e conquista la nona Coppa del mondo di slalom

La fuoriclasse americana si conferma la migliore anche nella gara in Repubblica Ceca: male le italiane
2 min
Shiffrin Sci Slalom

SPINDLERUV MLYN (Repubblica Ceca) - A 31 anni ancora da compiere Mikaela Shiffrin si conferma la regina assoluta dello slalom: la fuoriclasse statunitense ha dominato lo speciale a Spindleruv Mlyn, in Repubblica Ceca, staccando di ben 1"67 la svizzera Camille Rast, seconda in classifica, e di 2"18 la tedesca Emma Aicher, terza. Grazie a questo successo, il settimo su 8 slalom speciali stagionali, Shiffrin si aggiudica la sua nona Coppa del mondo di specialità e sale a 108 vittorie in carriera.

Male le italiane, si va a Crans-Montana

La migliore delle italiane è Emilia Mondinelli, che recupera dieci posizioni nella seconda manche e chiude 20ª (+4"93 da Shiffrin), mentre Martina Peterlini è 27ª (+5"79). Tagliate nella prima manche D'Antonio, Della Mea, Valleriani, Trocker (fuori pista) e Collomb (fuori pista). La Coppa del mondo si sposta ora per la tappa di Crans-Montana, in Svizzera, l'ultima prima delle Olimpiadi: venerdì prossimo discesa e sabato superG con previsto rientro in gara delle azzurre Federica Brignone e Sofia Goggia che sulla pista elvetica hanno sempre ottenuto grandi risultati. Dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana è stato deciso di far svolgere comunque le gare di coppa anche se con la massima sobrietà.

 

