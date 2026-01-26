Sci Club Mm Crew e Sci Club Livata protagonisti nella IV Edizione della Snow Side Cup ad Ovindoli

L’impegnativo tracciato disegnato sulla pista “Montefreddo - Settebello” di Ovindoli Monte Magnola è stato il teatro della IV^ Snow Side Cup, organizzata dall’omonimo team romano. L’evento al quale hanno partecipato circa duecento atleti è stato purtroppo condizionato dalle avverse condizioni atmosferiche che hanno costretto gli organizzatori al rinvio dello slalom speciale in programma questa mattina e che sarà recuperato a data da destinarsi. “Le condizioni climatiche ci hanno creato non poche difficoltà ma grazie al lavoro di tutto lo staff, che ringrazio, e con l’aiuto degli altri sci club siamo riusciti a mandare in scena almeno il gigante del sabato facendo scendere tutti i concorrenti in condizioni di sicurezza” ha spiegato Daniele Di Santo allenatore dello Snow Side Team. Al cancelletto di partenza cuccioli, baby, super baby, ragazzi, allievi, giovani e senior sotto gli occhi interessati del Presidente del CLS Andrea Ruggeri. MM Crew (sei) e Livata (cinque) gli sci club che si sono aggiudicati più successi. Nella categoria allievi il team sublacense ha fatto il pieno con Maria Vittoria Ranalli e Roberto Benvenuto così come tra i “Giovani” grazie a Lavinia Sambuco e Alessandro Ranalli. Tra i “Ragazzi” perentorie le vittorie di Victoria Foster Tirabassi (S.C. Terminillo) e di Alfredo Nanni (MM Crew). Tra i più piccoli si sono imposti Sofia Sestan (S. baby F), Melissa Nardi (U10 F), Francesco Capaldo (U10 M), Serena Mingrone (U11 F) e Leonardo Russo (U11 M) dello S.C. MM Crew, Pier Paolo Cossu (S. baby M) dello Snow Side Team, Allegra Pinto (U9 F) dello S.C. Orsello, Alessio Chiaretti (U9 M) dello S.C. Terminillo, Greta Restante (U12 F) dello S.C. Livata e Blake Faraotti del team ascolano Grey Curve. Successo umbro tra i Senior M con Riccardo Bussotto (S.C. Spoleto).

