Crans-Montana, il commosso omaggio della Nazionale femminile di sci alle vittime di Capodanno

Un gesto di profondo rispetto e raccoglimento ha preceduto l’impegno sportivo della Nazionale femminile italiana di sci alpino a Crans-Montana. Guidate dalla veterana Sofia Goggia, le azzurre hanno reso omaggio alle ragazze, ai ragazzi e ai lavoratori che hanno perso la vita nella tragica notte di Capodanno nella località svizzera.

Il gesto delle azzurre per Crans-Montana

Come mostrato in un video diffuso sui canali social di Italia Team, le atlete, sotto una fitta nevicata, hanno deposto una corona di fiori gialli nel luogo dell’incidente, fermandosi poi in un minuto di silenzio carico di emozione e rispetto. Un momento intenso, vissuto in silenzio, che ha unito sport, memoria e solidarietà. “Con Sofia Goggia e la Nazionale di sci alpino italiana, un minuto di silenzio a Crans-Montana per le ragazze, i ragazzi e i lavoratori che hanno perso la vita la notte di Capodanno”, si legge nella didascalia che accompagna il post pubblicato sui social ufficiali.