Troppa neve a Crans-Montana: cancellata la seconda prova e accorciato il tracciato della discesa femminile 

CRANS-MONTANA (SVIZZERA) - Troppa la neve caduta nella nottata e alla fine, vista l'impossibilità di ripulire nel migliore dei modi il tracciato di gara, gli organizzatori hanno deciso di cancellare la seconda prova cronometrata in vista della discesa femminile di Coppa del Mondo a Crans-Montana, località svizzera salita tristemente alle cronache di recente per il tragico incendio di Capodanno che ha provato decine di vittime.