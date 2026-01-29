Corriere dello Sport.it
giovedì 29 gennaio 2026
Troppa neve a Crans-Montana: cancellata la seconda prova e accorciato il tracciato della discesa femminile 

Condizioni meteo sfavorevoli in Svizzera alla vigilia della gara che vedrà protagoniste anche Brignone, Goggia e altre sei azzurre: tutti i dettagli
2 min
CRANS-MONTANA (SVIZZERA) - Troppa la neve caduta nella nottata e alla fine, vista l'impossibilità di ripulire nel migliore dei modi il tracciato di gara, gli organizzatori hanno deciso di cancellare la seconda prova cronometrata in vista della discesa femminile di Coppa del Mondo a Crans-Montana, località svizzera salita tristemente alle cronache di recente per il tragico incendio di Capodanno che ha provato decine di vittime.

Troppa neve a Crans-Montana: prova cancellata e discesa accorciata

La prima prova di mercoledì - svolta con partenza abbassata per il forte vento in quota - consente comunque lo svolgimento della gara di domani (30 gennaio, ore 10 con diretta tv su Rai 2 e su Eurosport), che avverrà pertanto su un tracciato più breve. Per l'Italia in pista Sofia Goggia, Federica Brignone, Laura Pirovano, Elena Curtoni, Nicol Delago, Nadia Delago, Asja Zenere e Roberta Melesi. Per sabato (31 gennaio, ore 11), sempre a Crans-Montana è invece in programma un supergigante.

 

 

 

