venerdì 30 gennaio 2026
Lindsey Vonn cade a Crans Montana a pochi giorni dalle Olimpiadi e si tocca il ginocchio

La campionessa Usa è finita nelle reti di protezione, la gara è stata poi cancellata per maltempo dopo 45 minuti di interruzione: ansia per le sue condizioni
1 min

La campionessa americana Lindsey Vonn è caduta immediatamente dopo il via della discesa di cdm di Crans Montana dopo essere atterrata male in un salto. L'americana è finita nelle reti di protezione. Gli sci non le si sono staccati mentre subito sono scattati i soccorsi. La gara è prima stata interrotta, poi, dopo circa 45 minuti di attesa, è stata cancellata per maltempo. Nevica a Crans Montana e la pista sembrava fin da subito troppo ghiacciata e pericolosa per rendere sicura la gara, soprattutto a pochi giorni dalla cerimonia d'apertura dei Giochi di Milano-Cortina.

Vonn, ansia per il ginocchio sinistro

Vonn è partita con il pettorale 6 e prima di lei erano cadute altre due atlete. Vonn si è comunque rialzata toccandosi però il ginocchio sinistro. A tradirla ill fondo della pista, a volte ghiacciato ma coperto da un leggero strato di neve.

Tutte le news di Sci

