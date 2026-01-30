Lindsey Vonn cade a Crans Montana a pochi giorni dalle Olimpiadi e si tocca il ginocchio

La campionessa americana Lindsey Vonn è caduta immediatamente dopo il via della discesa di cdm di Crans Montana dopo essere atterrata male in un salto. L'americana è finita nelle reti di protezione. Gli sci non le si sono staccati mentre subito sono scattati i soccorsi. La gara è prima stata interrotta, poi, dopo circa 45 minuti di attesa, è stata cancellata per maltempo. Nevica a Crans Montana e la pista sembrava fin da subito troppo ghiacciata e pericolosa per rendere sicura la gara, soprattutto a pochi giorni dalla cerimonia d'apertura dei Giochi di Milano-Cortina.