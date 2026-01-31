Corriere dello Sport.it
Goggia pronta per Cortina: è seconda nel superG di Crans-Montana. Errore e 18° posto per Brignone

Per la bergamasca 66° podio in Coppa del mondo, quarta Melesi mentre Pirovano vede sfumare l'impresa sul più bello. Prossimo appuntamento la discesa olimpica
TagsGoggiaSciBrignone

CRANS-MONTANA (SVIZZERA) - Brilla la stella di Sofia Goggia a Crans-Montana, dove la bergamasca ha centrato il 66° podio in carriera chiudendo seconda in 1.17.52 nel superG femminile di Coppa del mondo andato in scena oggi (31 gennaio) sulle nevi svizzere.

Goggia seconda nel superG di Crans-Montana, quarta Melesi

Un podio che le consolida il primato nella classifica di disciplina per Goggia. La vittoria, assolutamente a sorpresa, è andata però alla 21enne elvetica Malorie Blanc (1.17.34), un podio all'attivo l'anno scorso. Terza l'americana Breezy Johnson (1.17.70) che ha strappato il primo podio in carriera alla lombarda Roberta Melesi, ottima quarta (1.17.56), suo miglior risultato in carriera.

Beffa Pirovano, errore e 18° posto per Brignone

Con condizioni di neve e meteo finalmente perfette su un tracciato molto veloce, per l'Italia la delusione più grande è stato però quella dell'incredibile salto dell'ultima porta della trentina Laura Pirovano che era nettamente al comando quando aveva ormai davanti il traguardo, tradita da una compressione prima d'un dosso che l'ha sbalzata fuori linea. Federica Brignone, alla sua terza gara dopo il ritorno, non ha fatto una discesa perfetta, commettendo tra l'altro un errore che l'ha fatta andare in mezza rotazione perdendo velocità. Ha chiuso al 18° posto.

Appuntamento a Cortina per la discesa olimpica

La coppa del mondo donne ora si ferma. Il prossimo appuntamento sarà a Cortina per la discesa olimpica di domenica 8 febbraio. Il tutto sulla Olympia della Tofana dove Goggia vinse l'anno scorso, ultimo suo successo in libera. Domani (1 febbraio) a Crans-Montana va invece in scena la discesa uomini.

 

 

 

 

