Orsello Cup, XVI edizione a Campo Felice: tutti i risultati

È andata in archivio la XVI edizione dell’Orsello Cup, classico appuntamento del calendario agonistico regionale organizzato dallo S.C. Orsello. La manifestazione, articolata su due slalom speciali disputati sabato e domenica, ha visto al via circa 150 sciatori suddivisi nelle varie categorie. Le due gare si sono disputate sulla pista Toro perfettamente innevata. L’ambito Trofeo per il terzo anno consecutivo è stato vinto dall’MM Crew Ski (3200 punti) davanti allo S.C. Livata (2498) e S.C. Orsello (2368), i due team che vantano ben cinque successi nell’albo d’oro della manifestazione. Quarto e quinto posto rispettivamente per Snow Side Team e Sarnano Jast. Sono stati ben dieci gli atleti in grado di imporsi in entrambe le giornate. Maria Vittoria Ranalli (U16 F), Roberto Benvenuto (U16 M) e Lavinia Sambuco (Giovani F) dello S.C. Livata, e Alfredo Nanni (U14 M) dell’MM Crew Ski. Nelle categorie dei più giovani sono stati ben cinque gli sciatori del team di Guarcino a fare l’en-plein: Sofia Sestan (Super Baby F), Melissa Nardi (U10 F), Francesco Capaldo (U10 M), Serena Mingrone (U11 F) e Riccardo Abbruzzetti (U11 F). Due i doppi successi per gli atleti del team organizzatore grazie ad Allegra Pinto (U9 F) e a Raffaella Ghirarduzzi (Senior F). Riflettori accesi anche sul Sarnano Jast, sci club marchigiano affiliato al CLS, che ha visto premiati i disagi di una lunga trasferta con il successo di Matteo Leombruni (Super baby M) in gara 2 e diversi piazzamenti sul podio. In pista, nella categoria ragazze, anche la dodicenne Ludovica Schirru, atleta del Cus Cagliari, prima atleta sarda del CLS al cancelletto di partenza di una gara di sci alpino. Al via anche gli sci club del Comitato Umbro Marchigiano S.C. Spoleto, White SSD, Cai Macerata e Ski Team Grey Curve con numerosi atleti. Grande soddisfazione al termine della manifestazione nelle parole del presidente dello Sci Club Orsello Franco Ruggeri: “Sono state due giornate di gare di alto livello quelle che hanno onorato la XVI edizione dell’Orsello Cup. Ringraziamo Campo Felice per aver ospitato la manifestazione e gli sci club presenti e gli atleti che si sono battuti in pista. Sono stati oltre 150 al cancelletto di partenza che hanno certificato come questo evento sia diventato negli anni una delle più importanti fra quelle che si svolgono nel centro sud. I nostri sforzi organizzativi sono stati ripagati dai risultati tecnici e dagli unanimi consensi ricevuti da chi ha gareggiato. Appuntamento al prossimo anno".