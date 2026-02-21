The Series 2026, a Cortina la presentazione dell'attesissimo evento: tutte le info

CORTINA D'AMPEZZO - Mentre le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si avviano alla conclusione, è stato presentato oggi a Cortina The Series 2026 , uno dei primi appuntamenti dedicati al mondo dello sci nel calendario post-olimpico . L’evento, in programma il 30 maggio a Jesolo, riunirà atleti, club, aziende e famiglie in una giornata di incontro e celebrazione della stagione sportiva.

The Series rappresenta la ventesima edizione della storica Energiapura Series, evoluzione dell’evento che fissa il ranking stagionale nato vent’anni fa per valorizzare la continuità di rendimento nelle gare più prestigiose dello sci giovanile, per gli atleti delle categorie Cuccioli, Ragazzi e Allievi. In due decenni il progetto ha coinvolto migliaia di atleti e società sportive, superando nelle ultime edizioni le 4.000 presenze, con oltre 100 atleti premiati e la partecipazione di numerosi protagonisti della Coppa del Mondo.

L’edizione 2026 amplia il format: accanto alla tradizionale cerimonia di premiazione, l’evento si articolerà in aree espositive dedicate alle aziende del settore, momenti di incontro con atleti e addetti ai lavori, spazi di confronto e attività aperte al pubblico, trasformando il Series in un appuntamento che va oltre il ranking e si configura come piattaforma di relazione per il sistema sportivo.

Il progetto è stato presentato da Andrea Pernice, chairman di Pernice, che firma la produzione e lo sviluppo del format 2026, insieme ad Alberto Olivetto e Michele Dalla Bona, rispettivamente fondatore e Marketing & Art Director di Energiapura, title sponsor dell’evento.

«In questi vent’anni è cresciuta una comunità sportiva solida» ha spiegato Andrea Pernice. «The Series vuole essere il momento in cui la comunità dello scii si incontra, si confronta e si apre ad altre realtà, mantenendo centrale il valore del percorso giovanile».

«Energiapura Series è nata per sostenere il lavoro quotidiano di atleti e club» ha aggiunto Alberto Olivetto. «Oggi la trasformiamo in un appuntamento che guarda al futuro dello sport, in sinergia con Pernice, senza perdere il legame con le sue radici e con il territorio».

A ribadire la continuità con il percorso costruito in questi anni è intervenuto Michele Dalla Bona: «All’interno di The Series rimane centrale il momento dedicato a Energiapura Series, con uno spazio ufficiale riservato alla premiazione e alla celebrazione del lavoro svolto durante la stagione. È un patrimonio che vogliamo continuare a valorizzare».

L’edizione 2026 si terrà sabato 30 maggio a Jesolo, in Piazza Mazzini, per il terzo anno consecutivo. La scelta della città conferma la volontà di consolidare un appuntamento capace di coinvolgere famiglie, società sportive e operatori del settore in un contesto facilmente accessibile e aperto al pubblico. A confermare il sostegno dell’amministrazione è intervenuta Martina Borin, Assessora allo Sport del Comune di Jesolo: «Jesolo investe nello sport come leva di sviluppo» ha dichiarato. «The Series porta in città giovani, famiglie e imprese, generando ricadute concrete per il territorio».