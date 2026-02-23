Weekend di grandi risultati per gli sciatori laziali

Dopo i regionali di sabato a Ovindoli, la galassia “Master” ha fatto rotta su Campo Felice per il tradizionale Trofeo “Città di Roma – GP BCC Roma” manifestazione giunta alla sua diciassettesima edizione. L’evento, ormai un classico del pianeta Master, come sempre ha richiamato una moltitudine di sciatori arrivati da tutte le regioni del Centro Italia. Sulla pista “Sagittario” perfettamente innevata e preparata al meglio, due i giganti disputati aperti anche a “Giovani” e “Senior”.

L’artistico Trofeo, che da sempre ricalca una suggestiva riproduzione del Colosseo è stato vinto per l’ottava volta consecutiva dallo SC CZERO6, il team romano di Fontenuova che ha anche organizzato la manifestazione. Secondo posto per l’Aliski Racing e terzo gradino del podio per lo S.C. Viterbo. Eccetto i “Giovani M” tutte le categorie hanno fatto registrare il bis da parte dei vincitori: Virginia Maria Garrafa (Master C) dello Snow Side Team, Matteo Corvatta (MA) e Giuliano Gelli (MB) entrambi dello S.C. Senigallia, Beatrice Anfosso (Giovani F) dello S.C. Le Rocche e Matteo Angeloni (Senior M) dello S.C. Spoleto infatti si sono aggiudicati entrambe le gare. Tra i “Giovani M” successo di Federico Donati (S.C. Spoleto) in gara 1 e di Leonardo Centioli (S.C. Le Rocche) in gara 2. Comprensibilmente soddisfatto il Presidente del CLS-FISI Andrea Ruggeri: “Il Trofeo Città di Roma è diventato negli anni un classico appuntamento sempre molto partecipato. E’ stata una due giorni dispendiosa ma fantastica grazie alle perfette condizioni meteo e del tracciato. La risposta entusiasta dei partecipanti ne è la migliore conferma. Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito e si sono prodigati alla realizzazione degli eventi.”.

Albo d'oro

2008: Sci Club Mid Sport Roma; 2009: Sci Club Mid Sport Roma; 2010: Alitalia Euroski; 2011: Sci Club Mid Sport Roma; 2012 non disputato; 2013: Alitalia Euroski; 2014: S.C. Campo Felice Rocca di Cambio; 2015, 2016 e 2017: S.C. Aliski; 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026: S.C. C Zero 6 Fonte Nuova.