Weekend di grandi risultati per gli sciatori laziali
E’ andata in archivio, ad Ovindoli Monte Magnola, l’edizione 2026 del Criterium Interappenninico Children, regalando al CLS un grande risultato, il primo posto fra i ragazzi di Alfredo Nanni (MM Crew Ski) che in virtù delle tre performance nel Gigante, nello Speciale e nel Super Gigante è salito sul gradino più alto del podio della combinata ragazzi lasciandosi alle spalle i migliori specialisti del centro sud con un tempo totale di 3'33.64, dimostrando continuità e grande versatilità che lasciano intravedere per lui grandi risultati nel prossimo futuro.
Sempre in combinata fra le ragazze la migliore delle atlete della nostra regione è stata Greta Di Michele (MM Crew Ski), settima assoluta con il riscontro complessivo nelle tre prove di 3'54.69. Da circoletto rosso il nono posto di Vittoria Foster Tirabassi (Sc Terminillo) classe 2013 con un tempo totale di 3'57.17.
Fra le allieve del CLS spicca il qua.rto posto di Lucrezia Sticca (Ss Lazio) con riscontro complessivo nelle tre gare di 2'41.24. Tra Allievi il primo dei laziali è risultato Roberto Benvenuto (Sc Livata) undicesimo con un tempo totale di 2 '38.11.
Detto del terzo posto di Nanni nel SuperG di oggi da segnalare la performance fra le ragazze di Greta Di Michele (MM Crew Ski) che ha conquistato un buon nono posto. 14^ posizione per Ludovica Conti (SC Orsello). Nel Gigante di oggi fra le allieve 8° posto per Maria Vittoria RanallI (SC Livata) e 11° Lucrezia Sticca (Ss Lazio Sci Club ). Buon 9° posto per Giorgio Sant'Andrea (Snow Side Team) e 12° per Roberto Benvenuto (SC Livata).
Ad Ovindoli Monte Magnola assegnati i titoli regionali Master
Organizzati dallo Sci Club C Zero6 si sono disputati sulle nevi di Ovindoli Monte Magnola i campionati regionali Master di slalom e slalom gigante che hanno visto la partecipazione di tutti i migliori laziali ma anche provenienti da Marche, Abruzzo, Umbria, Molise, Toscana e Campania.
Risultati Slalom Gigante
Nella gara femminile i titoli sono andati nella categoria C7 a Maria Giuseppina Caporossi dello (SC Viterbo 97); Maria Virginia Garrafa (Snow Side Team) e Raffaella Ghirarduzzi (SC Orsello) sono prime con il medesimo tempo C6; nella C4 il titolo è andato a Giulia Svampa (SC C Zero6); Giada Paolucci (Aliski Racing Team) è la campionessa nella C1.
Fra gli uomini nel B12 campione regionale è Giuseppe Monda (Aliski Racing Team); Sergio Pizzi (Sc C Zero6) vince la prova B11; Antonino Bartolomeo (Aliski Racing Team) è il campione regionale B10; il compagno di squadra Maurizio Paris è primo nel B9; titolo regionale B8 ad appannaggio di Valter Ciaralli (Sci Cai Roma); Rinaldo D'Harmant Francois (Sci Cai Roma) è primo fra i B7. Nelle A titolo regionale fra gli A6 a Leonardo Tempesti (Sc C Zero6); fra gli A5 il titolo se lo prende Francesco Dimitri (Sc C Zero6); titolo A4 a Dario Spanu (Aliski Racing Team); Sergio Amodio (Sc C Zero6) vince fra gli A3; Manuele Cicuti (SC SS Lazio) è campione A2; titolo A1 a Alessandro Paolucci (SC C Zero6).
Risultati Slalom Speciale
Fra le femmine, Raffaella Ghirarduzzi (SC Orsello) si è aggiudicata il titolo C6, mentre fra gli uomini Vito Pacucci (SC C Zero 6) è campione regionale B11; fra i B10 firma la doppietta Antonino Bartolomeo (Aliski Racing Team) prendendosi il titolo; titolo bis anche per Maurizio Paris (Aliski Racing Team) nella categoria B9; di Romolo Pareti (Sc C Zero6) è campione regionale della B8 con il; secondo titolo anche per Rinaldo D'Harmant Francois (Sci Cai Roma) fra i B7.
Allo S.C. CZero6 il "Trofeo Città di Roma"
Sul podio anche Aliski Racing e S.C. Viterbo
Dopo i regionali di sabato a Ovindoli, la galassia “Master” ha fatto rotta su Campo Felice per il tradizionale Trofeo “Città di Roma – GP BCC Roma” manifestazione giunta alla sua diciassettesima edizione. L’evento, ormai un classico del pianeta Master, come sempre ha richiamato una moltitudine di sciatori arrivati da tutte le regioni del Centro Italia. Sulla pista “Sagittario” perfettamente innevata e preparata al meglio, due i giganti disputati aperti anche a “Giovani” e “Senior”.
L’artistico Trofeo, che da sempre ricalca una suggestiva riproduzione del Colosseo è stato vinto per l’ottava volta consecutiva dallo SC CZERO6, il team romano di Fontenuova che ha anche organizzato la manifestazione. Secondo posto per l’Aliski Racing e terzo gradino del podio per lo S.C. Viterbo. Eccetto i “Giovani M” tutte le categorie hanno fatto registrare il bis da parte dei vincitori: Virginia Maria Garrafa (Master C) dello Snow Side Team, Matteo Corvatta (MA) e Giuliano Gelli (MB) entrambi dello S.C. Senigallia, Beatrice Anfosso (Giovani F) dello S.C. Le Rocche e Matteo Angeloni (Senior M) dello S.C. Spoleto infatti si sono aggiudicati entrambe le gare. Tra i “Giovani M” successo di Federico Donati (S.C. Spoleto) in gara 1 e di Leonardo Centioli (S.C. Le Rocche) in gara 2. Comprensibilmente soddisfatto il Presidente del CLS-FISI Andrea Ruggeri: “Il Trofeo Città di Roma è diventato negli anni un classico appuntamento sempre molto partecipato. E’ stata una due giorni dispendiosa ma fantastica grazie alle perfette condizioni meteo e del tracciato. La risposta entusiasta dei partecipanti ne è la migliore conferma. Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito e si sono prodigati alla realizzazione degli eventi.”.
Albo d'oro
2008: Sci Club Mid Sport Roma; 2009: Sci Club Mid Sport Roma; 2010: Alitalia Euroski; 2011: Sci Club Mid Sport Roma; 2012 non disputato; 2013: Alitalia Euroski; 2014: S.C. Campo Felice Rocca di Cambio; 2015, 2016 e 2017: S.C. Aliski; 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026: S.C. C Zero 6 Fonte Nuova.
