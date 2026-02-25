“Il ritorno di Serena Williams come quello di Lindsey Vonn”: il paragone dell’ex tennista fa discutere
Serena Williams viaggia verso il ritorno in campo. All'età di 44 anni la tennista statunitense, vincitrice di 23 titoli del Grande Slam è stata autorizzata a tornare a giocare, dopo essersi sottoposta per sei mesi al programma antidoping (necessario per chi torna all'attività agonistica dopo un'assenza lunghissima). L'ex numero 9 del mondo e commentatrice di tennis Andrea Petkovic, scommette che il suo ritorno non sarà di breve durata e paragona la sua storia a quella di Lindsey Vonn, che è tornata a sciare nel novembre 2024 dopo un'assenza di cinque anni, divetando la sciatrice più anziana ad aver vinto una discesa libera di Coppa del Mondo a 41 anni.