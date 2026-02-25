“Il ritorno di Serena Williams come quello di Lindsey Vonn”: il paragone dell’ex tennista fa discutere

Serena Williams viaggia verso il ritorno in campo. All'età di 44 anni la tennista statunitense, vincitrice di 23 titoli del Grande Slam è stata autorizzata a tornare a giocare, dopo essersi sottoposta per sei mesi al programma antidoping (necessario per chi torna all'attività agonistica dopo un'assenza lunghissima). L'ex numero 9 del mondo e commentatrice di tennis Andrea Petkovic, scommette che il suo ritorno non sarà di breve durata e paragona la sua storia a quella di Lindsey Vonn, che è tornata a sciare nel novembre 2024 dopo un'assenza di cinque anni, divetando la sciatrice più anziana ad aver vinto una discesa libera di Coppa del Mondo a 41 anni.

Il paragone tra Linsday Vonn e Serena Willians "Scommetterei i miei soldi e la mia casa che Serena tornerà e giocherà almeno un incontro", ha detto Petkovic. "E penso che si sia guadagnata il diritto di fare quello che vuole. Se dopo un incontro vede che le cose non vanno bene, può anche fermarsi. È possibile che io giochi e dica: 'Beh, forse posso fare qualcosa di più grande qui'. Mi ricorda la decisione di Lindsey Vonn che decise di partecipare alle Olimpiadi. Purtroppo c'è stato l'infortunio al legamento crociato anteriore. Ma quella decisione è ciò che conta".

© RIPRODUZIONE RISERVATA