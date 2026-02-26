Goggia, terzo tempo nell'ultima nella prova di Coppa del Mondo di Soldeu. Brignone ai box per sicurezza  

Le parole di Sofia Goggia

"Le condizioni della pista sono veramente belle - ha confidato a fine prova Sofia Goggia - nonostante faccia un po' di caldo; la neve è dura e compatta, ideale per sciare. Ogni giorno bisogna stare sul pezzo, c'è molto da lottare e nei prossimi dieci giorni abbiamo sei gare, un volume di stress da gestire: di fatto per la velocità siamo appena a metà stagione. Ho fatto due prove solide, ero venuta direttamente dopo il gigante olimpico per trovare il mood giusto: sono fiduciosa per le prossime gare ed in questo finale di stagione vorrei esprimermi al meglio in ogni appuntamento. Anche alle Olimpiadi, pur con un solo bronzo, ho espresso a tratti il mio potenziale in tre discipline. C'erano tante aspettative su di noi ma è stata un'Olimpiade davvero nazionalpopolare, grazie a tutti quelli che ci hanno seguite, Cortina ci ha dato sensazioni ed emozioni incredibili e sono davvero orgogliosa di aver gareggiato per il mio Paese". Soddisfatta anche Laura Pirovano che ha segnato il tredicesimo tempo con un gap di 1″66 dalla più veloce: "Sono contenta di essere tornata in gara, la pista è molto bella e ci aspetta un fine settimana di bel tempo: speriamo di fare una bella gara. I Giochi Olimpici, mi hanno lasciato sensazioni molto positive, è stata la mia prima Olimpiade e sono contenta di aver fatto questa esperienza. Mi hanno messo tanta voglia di gareggiare e di fare di più. Voglio concentrarmi passo dopo passo e vedere come va questo fine settimana".