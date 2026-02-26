Goggia, terzo tempo nell'ultima nella prova di Coppa del Mondo di Soldeu. Brignone ai box per sicurezza
Sofia Goggia vola e si conferma tra le migliori del circuito. La bergamasca, infatti, ha centrato il terzo tempo migliore nella seconda e ultima prova cronometrata in vista della discesa che domani aprirà la tappa di Coppa del Mondo femminile di Soldeu, in Andorra, primo atto nella località dei Pirenei che si completerà tra sabato e domenica con due SuperG. Federica Brignone, invece, è rimasta ai box a scopo precauzionale per non sovraccaricare eccessivamente la gamba sinistra, operata l'anno scorso. Il miglior tempo di giornata è stato siglato dall'austriaca Nina Ortlieb che ha fermato il cronometro sul tempo di 1'32″26 precedendo di 0″76 la svizzera Corinne Suter e di 0″82 Sofia Goggia.
Le parole di Sofia Goggia
"Le condizioni della pista sono veramente belle - ha confidato a fine prova Sofia Goggia - nonostante faccia un po' di caldo; la neve è dura e compatta, ideale per sciare. Ogni giorno bisogna stare sul pezzo, c'è molto da lottare e nei prossimi dieci giorni abbiamo sei gare, un volume di stress da gestire: di fatto per la velocità siamo appena a metà stagione. Ho fatto due prove solide, ero venuta direttamente dopo il gigante olimpico per trovare il mood giusto: sono fiduciosa per le prossime gare ed in questo finale di stagione vorrei esprimermi al meglio in ogni appuntamento. Anche alle Olimpiadi, pur con un solo bronzo, ho espresso a tratti il mio potenziale in tre discipline. C'erano tante aspettative su di noi ma è stata un'Olimpiade davvero nazionalpopolare, grazie a tutti quelli che ci hanno seguite, Cortina ci ha dato sensazioni ed emozioni incredibili e sono davvero orgogliosa di aver gareggiato per il mio Paese". Soddisfatta anche Laura Pirovano che ha segnato il tredicesimo tempo con un gap di 1″66 dalla più veloce: "Sono contenta di essere tornata in gara, la pista è molto bella e ci aspetta un fine settimana di bel tempo: speriamo di fare una bella gara. I Giochi Olimpici, mi hanno lasciato sensazioni molto positive, è stata la mia prima Olimpiade e sono contenta di aver fatto questa esperienza. Mi hanno messo tanta voglia di gareggiare e di fare di più. Voglio concentrarmi passo dopo passo e vedere come va questo fine settimana".