Goggia torna in pista, diretta discesa libera femminile a Soldeu: Brignone non c’è, sci alpino LIVE

Dopo la parentesi d'oro delle Olimpiadi di Milano Cortina ricomincia il oggi la Coppa del Mondo, il massimo circuito internazionale di sci alpino femminile, con la discesa libera a Soldeu. Senza Vonn (stagione finita dopo le operazioni alla gamba) e Brignone (a riposo a scopo precauzionale per il dolore al ginocchio), le attenzioni sono tutte su Sofia Goggia. A quattro gare dal termine per entrambe le specialità, la bergamasca ricomincia da leader della classifica di superG (280 punti contro i 220 di Alice Robinson) e, senza Vonn, con i suoi 180 punti potrebbe rientrare nella corsa per la Coppa di discesa guidata a quota 400 dalla statunitense, inseguita da Emma Aicher con 256. Segui la gara in diretta.