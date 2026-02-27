Goggia torna in pista, diretta discesa libera femminile a Soldeu: Brignone non c’è, sci alpino LIVE
Dopo la parentesi d'oro delle Olimpiadi di Milano Cortina ricomincia il oggi la Coppa del Mondo, il massimo circuito internazionale di sci alpino femminile, con la discesa libera a Soldeu. Senza Vonn (stagione finita dopo le operazioni alla gamba) e Brignone (a riposo a scopo precauzionale per il dolore al ginocchio), le attenzioni sono tutte su Sofia Goggia. A quattro gare dal termine per entrambe le specialità, la bergamasca ricomincia da leader della classifica di superG (280 punti contro i 220 di Alice Robinson) e, senza Vonn, con i suoi 180 punti potrebbe rientrare nella corsa per la Coppa di discesa guidata a quota 400 dalla statunitense, inseguita da Emma Aicher con 256. Segui la gara in diretta.
10:34
Chi punta al podio
Goggia e Pirovano ci credono. Ma la concorrenza è alta, basta vedere i nomi di Ledecka, Ortlieb, Suter, Blanc e Aicher
10:26
Fiducia Goggia
Sofia è andata forte nelle prove di giovedì ma anche di mercoledì. LEGGI DI PIU'
10:20
Le condizioni meteo
Sulle nevi di Soldeu-El Tarter le condizioni meteo sembrano perfette
10:15
La pesante assenza di Vonn
L'americana, leader della classifica di discesa, ha rischiato l'amputazione della gamba dopo il terribile incidente alle Olimpiadi. TUTTI I DETTAGLI
10:10
Tutte le italiane
Oltre a Sofia Goggia, c'è attesa allo start per Laura Pirovano e Nicol Delago, Elena Curtoni, Nadia Delago, Sara Thaler, Roberta Melesi, Sara Allemand e Asja Zenere
10:06
Goggia la prima azzurra in gara
La bergamasca sarà la prima delle nove azzurre a garaggiare stamattina: per lei il pettorale numero 6
10:03
Brignone preoccupa
L'azzurra, reduce dalla doppia medaglia d'oro alle Olimpiadi, non sta bene. Oggi non sarà ai nastri di partenza in Andorra. APPROFONDISCI
10:00
Discesa libera a Soldeu, orario e tv
La prova di Coppa del Mondo si potrà seguire in diretta tv su Rai2 e Eurosport. L'inizio della gara è in agenda alle ore 11 in punto