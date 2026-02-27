Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 27 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Goggia torna in pista, diretta discesa libera femminile a Soldeu: Brignone non c’è, sci alpino LIVE

Sofia è ottimista e guarda avanti dopo il terzo tempo nelle prove: tutti gli aggiornamenti
3 min
Dopo la parentesi d'oro delle Olimpiadi di Milano Cortina ricomincia il oggi la Coppa del Mondo, il massimo circuito internazionale di sci alpino femminile, con la discesa libera a Soldeu. Senza Vonn (stagione finita dopo le operazioni alla gamba) e Brignone (a riposo a scopo precauzionale per il dolore al ginocchio), le attenzioni sono tutte su Sofia Goggia. A quattro gare dal termine per entrambe le specialità, la bergamasca ricomincia da leader della classifica di superG (280 punti contro i 220 di Alice Robinson) e, senza Vonn, con i suoi 180 punti potrebbe rientrare nella corsa per la Coppa di discesa guidata a quota 400 dalla statunitense, inseguita da Emma Aicher con 256. Segui la gara in diretta. 

10:34

Chi punta al podio

Goggia e Pirovano ci credono. Ma la concorrenza è alta, basta vedere i nomi di Ledecka, Ortlieb, Suter, Blanc e Aicher  

10:26

Fiducia Goggia

Sofia è andata forte nelle prove di giovedì ma anche di mercoledì. LEGGI DI PIU' 

10:20

Le condizioni meteo

Sulle nevi di Soldeu-El Tarter le condizioni meteo sembrano perfette 

10:15

La pesante assenza di Vonn

L'americana, leader della classifica di discesa, ha rischiato l'amputazione della gamba dopo il terribile incidente alle Olimpiadi. TUTTI I DETTAGLI 

10:10

Tutte le italiane

Oltre a Sofia Goggia, c'è attesa allo start per Laura Pirovano e Nicol Delago, Elena Curtoni, Nadia Delago, Sara Thaler, Roberta Melesi, Sara Allemand e Asja Zenere 

10:06

Goggia la prima azzurra in gara

La bergamasca sarà la prima delle nove azzurre a garaggiare stamattina: per lei il pettorale numero 6  

10:03

Brignone preoccupa

L'azzurra, reduce dalla doppia medaglia d'oro alle Olimpiadi, non sta bene. Oggi non sarà ai nastri di partenza in Andorra. APPROFONDISCI 

10:00

Discesa libera a Soldeu, orario e tv

La prova di Coppa del Mondo si potrà seguire in diretta tv su Rai2 e Eurosport. L'inizio della gara è in agenda alle ore 11 in punto   

Soldeu, Andorra 

