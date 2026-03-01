Coppa del Mondo, Goggia da sogno: trionfa nel SuperG a Soldeu. Ottava Brignone

SOLDEU (ANDORRA) - Le Olimpiadi invernali sono terminate ma lo sci continua a regalare vittorie all'Italia, stavolta con Sofia Goggia che vola e trionfa nel SuperG a Soldeu in Coppa del Mondo. L'azzurra parte con l'11° pettorale e chiude con il fantastico tempo di 1:25.95 , battendo nettamente le rivali Emma Aicher e Kajsa Vickhoff Lie. "A dir la verità quando ho tagliato il traguardo non pensavo di essere prima - le prime parole di una sorpresa Goggia -. Ho fatto due "sgarrugate" in avvio. Ma bene così, ottima questa classifica. Son contenta".

Goggia vince, Brignone ottava: "Ho buttato la gara"

Bene anche le altre azzurre in gara, con il quinto posto di Laura Pirovano e l'ottavo di Federica Brignone, reduce dalle due medaglie d'oro a Milano Cortina. "Ho corretto la linea prima del salto del piano - le parole di Brignone -. Ho un po' paura di sentire delle fitte alla gamba e nei salti non mi fido molto, ho buttato lì la gara ma sono contenta di essere stata al mio livello per metà prova. Sono tranquilla e sto facendo quello che mi piace. Questa settimana è stata abbastanza tosta, ma sono contenta di essere qui".