Lindsey Vonn e la casa vuota senza Leo. La forza e il dolore di una donna straordinaria

Era l'8 febbraio scorso, a Cortina, quando Lindsey Vonn è caduta 13 secondi dopo essere partita dal cancelletto della libera olimpica. Le conseguenze sono state durissime: "Ho rischiato l'amputazione della gamba sinistra", ha raccontato quando si è riavuta dal quinto intervento al quale è stata sottoposta, di rientro negli Stati Uniti, preceduto dalle quattro operazioni in sei giorni eseguite all'