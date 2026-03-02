Corriere dello Sport.it
lunedì 2 marzo 2026
Lindsey Vonn e la casa vuota senza Leo. La forza e il dolore di una donna straordinaria© ANSA

Lindsey Vonn e la casa vuota senza Leo. La forza e il dolore di una donna straordinaria

"E bello dormire nel mio letto, ma è stata molto dura entrare dalla porta e non trovare più il mio amatissimo labrador. Ora mi prenderò cura di me stessa, ma riuscirò ad andare avanti". Tre settimane e cinque operazioni dopo la spaventosa caduta di Cortina, un'altra lezione di vita
Xavier Jacobelli
Era l'8 febbraio scorso, a Cortina, quando Lindsey Vonn è caduta 13 secondi dopo essere partita dal cancelletto della libera olimpica. Le conseguenze sono state durissime: "Ho rischiato l'amputazione della gamba sinistra", ha raccontato quando si è riavuta dal quinto intervento al quale è stata sottoposta, di rientro negli Stati Uniti, preceduto dalle quattro operazioni in sei giorni eseguite all'

