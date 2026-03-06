Sofia Goggia LIVE, discesa in Val di Fassa Coppa del Mondo: segui la gara di sci alpino oggi in diretta

11:31

Si parte, scende la numero uno Ilka Stuhec

Si parte in perfetto orario. È scesa la prima delle 55 atlete in gara, la slovena Ilka Stuhec con il tempo di 1:21.81.

11:27

La classifica generale: Goggia quarta

La classifica generale di discesa libera vede Lindsey Vonn al comando con 400 punti, ma ovviamente la sua stagione è finita. Goggia è quarta a quota 240 e può recuperare terreno. Davanti a lei Aicher seconda (306) e Weidle-Winkelmann terza a 256. Anche Pirovano insegue al quinto posto (236).

11:21

Goggia: "È sempre bello gareggiare in Italia"

Sofia Goggia ha parlato ai microfoni della Rai prima della gara: "Condizioni perfette - ha detto - come nei giorni scorsi, manto aggressivo, ghiacciato, che vibra. Vediamo cosa succede oggi. È sempre bello gareggiare in Italia, ci aspettiamo tanta gente".

11:12

Nove italiane oggi al cancelletto di partenza: non solo Goggia

Non solo Sofia Goggia. Saranno ben nove le azzurre presenti oggi al cancelletto di partenza. La prima a scendere sarà Elena Curtoni, che partirà per terza. Laura Pirovano la padrona di casa, sarà l’ottava a partire. Sofia dovrebbe scendere intorno alle 12.

11:05

Oggi si recupera la gara cancellata a Crans Montana

In Val di Fassa ci sono due discese in programma, oggi e domani, e poi il Super G domenica. Questo perché oggi sulla pista "La VolatA" si recupera la discesa cancellata a fine gennaio a Crans Montana.

10:57

Dove vedere Sofia Goggia in tv

La gara sarà visibile in diretta su Rai2 fino alle 13 e poi RaiSport, e anche su Eurosport. In streaming su Raiplay, Eurosport, Discovery Plus, Dazn, Hbo Max.

10:56

Sofia Goggia sarà la quindicesima al cancelletto di partenza

Val di Fassa

La prova di ieri su La VolatA si è chiusa con l’ottavo tempo e oggi la bergamasca sarà la quindicesima dal cancelletto di partenza, con un occhio particolare alle condizioni della neve.