Sofia Goggia LIVE, discesa in Val di Fassa Coppa del Mondo: segui la gara di sci alpino oggi in diretta
Altro appuntamento importante per Sofia Goggia. Dopo la vittoria nel SuperG di Andorra, a Soldeu, la sciatrice azzurra è attesa oggi nella discesa in Val di Fassa. La gara inizierà alle ore 11.30. Seguila in tempo reale con noi.
11:31
Si parte, scende la numero uno Ilka Stuhec
Si parte in perfetto orario. È scesa la prima delle 55 atlete in gara, la slovena Ilka Stuhec con il tempo di 1:21.81.
11:27
La classifica generale: Goggia quarta
La classifica generale di discesa libera vede Lindsey Vonn al comando con 400 punti, ma ovviamente la sua stagione è finita. Goggia è quarta a quota 240 e può recuperare terreno. Davanti a lei Aicher seconda (306) e Weidle-Winkelmann terza a 256. Anche Pirovano insegue al quinto posto (236).
11:21
Goggia: "È sempre bello gareggiare in Italia"
Sofia Goggia ha parlato ai microfoni della Rai prima della gara: "Condizioni perfette - ha detto - come nei giorni scorsi, manto aggressivo, ghiacciato, che vibra. Vediamo cosa succede oggi. È sempre bello gareggiare in Italia, ci aspettiamo tanta gente".
11:12
Nove italiane oggi al cancelletto di partenza: non solo Goggia
Non solo Sofia Goggia. Saranno ben nove le azzurre presenti oggi al cancelletto di partenza. La prima a scendere sarà Elena Curtoni, che partirà per terza. Laura Pirovano la padrona di casa, sarà l’ottava a partire. Sofia dovrebbe scendere intorno alle 12.
11:05
Oggi si recupera la gara cancellata a Crans Montana
In Val di Fassa ci sono due discese in programma, oggi e domani, e poi il Super G domenica. Questo perché oggi sulla pista "La VolatA" si recupera la discesa cancellata a fine gennaio a Crans Montana.
10:57
Dove vedere Sofia Goggia in tv
La gara sarà visibile in diretta su Rai2 fino alle 13 e poi RaiSport, e anche su Eurosport. In streaming su Raiplay, Eurosport, Discovery Plus, Dazn, Hbo Max.