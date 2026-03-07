Corriere dello Sport.it
sabato 7 marzo 2026
Coppa del Mondo di sci, Laura Pirovano concede il bis e vince ancora in Val di Fassa

Strepitosa prova dell'azzurra, che si ripete in discesa libera, spuntandola per un solo centesimo e volando in testa alla classifica di specialità
2 min
Sci

Strepitosa impresa di Laura Pirovano, che dopo aver ottenuto solamente ieri la sua prima vittoria in Coppa del Mondo, concede il bis, trionfando ancora nella prova di discesa libera in Val di Fassa e compiendo un incredibile balzo nella classifica di specialità.

Un'altra vittoria sul filo

Incredibile il successo dell'azzurra, che si impone anche oggi per un solo centesimo, sorpassando sul filo l'austriaca Cornelia Huetter, probabilmente grazie a una performance più precisa nella parte tecnica della discesa. Al terzo posto, a soli cinque centesimi, la rediviva svizzera Corinne Suter. In Top-Ten anche Nicol Delago, che chiude al nono posto a pari merito con la norvegese Monsen.

 

 

A Lillehammer per la sfera di cristallo

Solamente 48 ore fa, Laura Pirovano non era mai salita sul podio in Coppa del Mondo, ma la doppietta in Val di Fassa la proietta in vetta alla classifica di specialità. L'ultimo appuntamento della stagione a Lillehammer diventa così l'inattesa occasione di realizzare un sogno, mettendo le mani sulla sfera di cristallo. 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

