Italia pazzesca nel SuperG in Val di Fassa: Curtoni trionfa, Zenere terza, Goggia e Pirovano in Top 10

VAL DI FASSA - Trionfo dell'azzurra Elena Curtoni nel SuperG della Coppa del Mondo femminile di sci andato in scena oggi (domenica 8 marzo) sulla pista 'La VolatA' in Val di Fassa . La 35enne valtellinese (quarto successo e 13° podio in carriera) ha chiuso con il tempo di 1'29"07, davanti a Kajsa Vickhoff (+0"26) e all'altra azzurra Asja Zenere , che ha conquistato un incredibile podio (il primo in carriera) chiudendo terza a un solo centesimo dalla norvegese. Ottavo e nono posto per Laura Pirovano (+0"46) e Sofia Goggia (+0"64) , mentre resta fuori dalla top 10 Roberta Melesi (dodicesima a +0"75) .

La gioia di Curtoni dopo il trionfo in Val di Fassa

Felice dopo il trionfo Elena Curtoni: "Gli ultimi anni sono stati tosti davvero - ha detto l'azzurra ai microfoni di 'Raisport' al termine della gara -. Sono riuscita a fare quello che volevo e che rincorrevo ormai negli ultimi anni. Ci credevo perché dentro di me sapevo di avercene ancora Però quando non arriva la vittoria e il podio poi inizi a farti delle domande. Gli anni passano, non sono più proprio così giovane. E i dubbi iniziavano ad arrivare. Sono contenta, davvero bello. Alla fine ho bisogno di conferme e di supporto ma sono una che comunque fa le cose da sola. Oggi sono riuscita a trovare quella fiducia e quel click in più. È molto bello essere lì davanti ancora adesso dopo tanti anni perché era da molto che non salivo sul podio. Mi sono vissuta tutta la stagione, cercando di godermi ogni gara e ogni allenamento. Adesso me la godrò tutta - ha concluso la 35enne sciatrice valtellinese -, mi riposerò e poi ci saranno le finali".

Zenere esulta per il primo podio della carriera

Esulta anche Asja Zenere, al primo podio della carriera: "Sarei stata felice anche per un ottavo posto - ha detto ai microfoni di 'Raisport' al termine del SuperG in Val di Fassa chiuso da terza -. Dopo Andorra mi sono fatta male all'altro ginocchio, l'unico sano che mi era rimasto. E quindi ero molto zoppa. Prima di partire mi si è bloccato e ho temuto di non riuscire più a scendere. Ho cercato solo di sciare bene. Era un tracciato da gigantiste e ho cercato di tirare fuori il mio gigantismo. Buona festa della donne".

Goggia resta leader nella classifica di specialità

Con il nono posto di oggi Goggia perde punti in classifica di specialità su Alice Robinson (quarta insieme alla francese Romane Miradoli) ma l’exploit di Zenere, scesa con il pettorale 33, mette la bergamasca nelle condizioni di avere 56 punti di vantaggio sulla neozelandese: le basterà così un sesto posto nell’ultima gara per vincere la Coppa del Mondo di SuperG. “Ho limitato i danni, ma ho avuto delle pessime sensazioni fin dall’inizio - ha detto Sofia ai microfoni di 'Raisport' dopo il SuperG in Val di Fassa -. Ho fatto veramente fatica a portare a termine questo superG. Mi dispiace molto di avere fatto così fatica, perché era un bellissimo superG. Oggi non riuscivo a tenere nelle curve, e sul muro era per me impossibile sciare. Ed è stato così dal primo giorno. Sono contenta per Elena e per la squadra che in questi giorni ha fatto filotto e sempre delle buone prestazioni”.