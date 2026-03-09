Sci di fondo, impresa storica di Proietti Cignitti: vince il titolo italiano nella sprint a Bosco Chiesa Nuova

Strepitoso successo di Sara Proietti Cignitti che ai Campionati Italiani Allievi – U16 in corso di svolgimento Bosco Chiesa Nuova si è aggiudicata la gara sprint in tecnica libera sulla distanza di 1,2 km. La giovane sciatrice laziale, superati agevolmente quarti e semifinali, è stata protagonista nella finale di una straordinaria rimonta sulla dura pista “Gaibana”. Transitata terza dopo la prima salita la fondista del Winter Sport Subiaco ha fatto la differenza in discesa lasciandosi alle spalle nello sprint finale l’emiliana Nicole Falanelli e l’alto atesina Jana Gufler. “Sono contentissima, quasi non ci credo. La sprint non è la mia specialità. Non pensavo di andare così forte. E’ davvero un sogno”, ha detto in lacrime Sara al termine della gara.