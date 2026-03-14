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Sci alpino, Scheib vince il gigante di Are. Fuori Sofia Goggia

L’austriaca domina la gara svedese della Coppa del Mondo e chiude i giochi nella classifica di gigante. L’azzurra sbaglia su un dosso
1 min

Grande giornata per Julia Scheib, che si impone nel gigante di Are, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025/2026, conquistando anche matematicamente la Coppa di specialità. L’austriaca firma una prestazione solida e veloce sulle nevi svedesi, chiudendo la gara con il tempo complessivo di 2’22”41. Un risultato che le permette non solo di vincere la prova, ma anche di assicurarsi definitivamente il trofeo di gigante.

Fuori Sofia Goggia

Alle spalle di Scheib si piazza la statunitense Paula Moltzan, seconda con un distacco di 0”36, mentre completa il podio la neozelandese Alice Robinson, terza a 0”75. Non riesce invece a concretizzare una buona prestazione Sofia Goggia, protagonista di un errore su un dosso che compromette la sua gara. L’azzurra perde così l’occasione di chiudere tra le prime dieci della prova svedese.

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