Beve durante la gara e arriva ubriaco al traguardo: lo sciatore pazzo in Coppa del Mondo diventa virale sui social

Beve e si ubriaca durante la gara: la folle storia dalla Norvegia

La 50km di sci di fondo è una gara brutale, che obbliga gli atleti a prendersi dei momenti di pausa per idratarsi. Ma per Gledhill non ci sono state acqua o bevande isotoniche, bensì birre e grappa. A testimoniarlo sono le immagini surreali pubblicate dall'account ufficiale della gara, dove si vede il fondista inglese fermarsi a bordopista per bere gli alcolici offerti dal pubblico, riprendendo poi la sua corsa tra cori e applausi. "Probabilmente ho bevuto dieci o dodici birre e cinque-sei grappe", è la stima di Gledhill che poi conferma: "Sì, sono arrivato ubriaco".

Gledhill: "Ho bevuto di tutto, poi..."

Il video e la gara di Gledhill sono rapidamente diventati virali sui social, tra risate e ironia ma anche forti critiche. "Gledhill ama promuoversi sui social media e in televisione. Ma c'è un limite al divertimento. Credo che quel limite sia stato raggiunto". L'attacco dell’ex fondista Petter Soleng Skinstad. Ma l'inglese svela il motivo per cui ha preso la gara con così tanta leggerezza: "Non penso di aver fatto niente di male, non ho rovinato la gara di nessuno. Questa potrebbe essere la mia ultima gara. Essere costretto a lasciare la Norvegia (a causa del permesso di soggiorno ndr.) significherebbe di fatto la fine della mia carriera. Il mio ambiente di allenamento è interamente basato a Lillehammer. Se dovessi lasciare il Paese ora, significherebbe davvero dover rinunciare allo sci di fondo". Poi ha svelato ulteriori dettagli sulla sua gara pazza: "Questa potrebbe essere la mia ultima gara qui, quindi ho dovuto accettare tutte le offerte di birra e alcolici che mi sono state proposte. Mi hanno offerto del Jägermeister, poi del collutorio. L'ho assaggiato dopo 20 secondi, quindi l'ho sputato. Dopo ho vomitato dappertutto sulla pista e per tutta la gara. Non potevo credere che qualcuno mi avesse offerto del collutorio. È stato esilarante e una delle cose più divertenti che abbia mai fatto".