Paris, sei un fenomeno: trionfo nella discesa di Kvitfjell, è il secondo miglior jet della storia!

KVITFJELL (NORVEGIA) - Dominik Paris vola nella discesa di Kvitfjell, valida per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. Il 36enne di Merano (37 anni il prossimo 14 aprile) taglia il traguardo in 1'45"37 conquistando la settima vittoria sulle nevi norvegesi, sei in discesa e una in superG, a poco più di dieci anni dalla prima volta. L'azzurro precede di 0"19 lo svizzero Franjo Von Allmen e di 0"60 l'austriaco Vincent Kriechmayr . Marco Odermatt , già certo della Coppa di discesa , conclude la sua prova al settimo posto, a 0"92 da Paris , che si prende anche la terza posizione in classifica di specialità con 441 punti ai danni di Giovanni Franzoni , 11° a 1"31. In top ten ci sono anche gli azzurri Benjamin Jacques Alliod , 8° a 1"12, e Florian Schieder , 10° a 1"27. Più attardati Mattia Casse , 20° a 2"45, e Christof Innerhofer , 21° a 2"70.

Paris nella storia: è il secondo miglior discesista nella storia

Dominik centra così la sua settima vittoria sulla prestigiosa pista norvegese dove l'anno scorso fece doppietta con il superG, la 25esima in carriera e soprattutto la 20esima in discesa: ora è da solo il secondo miglior discesista della storia. Davanti a lui c'è soltanto il leggendario austriaco Franz Klammer con ben 25 successi. "Una prestazione perfetta non è stata, ma ho cercato di far correre gli sci. Avevo buone sensazioni e mi sentivo bene, vedere il miglior tempo al traguardo è stato bellissimo. Ci sono i miei amici e mia mamma: è bello vincere davanti a loro e sono contento di essermi riuscito a ripetere qui dopo l'anno scorso". Queste le parole, ai microfoni di RaiSport, del campione azzurro. "Il futuro? Ho tolto il terzo posto in classifica di disciplina a Franzoni, era un po' deluso ma ha fatto una grande stagione. Ritiro? Domani c'è un'altra gara importante, poi vedremo".