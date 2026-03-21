Paris, sei un fenomeno: trionfo nella discesa di Kvitfjell, è il secondo miglior jet della storia!
KVITFJELL (NORVEGIA) - Dominik Paris vola nella discesa di Kvitfjell, valida per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. Il 36enne di Merano (37 anni il prossimo 14 aprile) taglia il traguardo in 1'45"37 conquistando la settima vittoria sulle nevi norvegesi, sei in discesa e una in superG, a poco più di dieci anni dalla prima volta. L'azzurro precede di 0"19 lo svizzero Franjo Von Allmen e di 0"60 l'austriaco Vincent Kriechmayr. Marco Odermatt, già certo della Coppa di discesa, conclude la sua prova al settimo posto, a 0"92 da Paris, che si prende anche la terza posizione in classifica di specialità con 441 punti ai danni di Giovanni Franzoni, 11° a 1"31. In top ten ci sono anche gli azzurri Benjamin Jacques Alliod, 8° a 1"12, e Florian Schieder, 10° a 1"27. Più attardati Mattia Casse, 20° a 2"45, e Christof Innerhofer, 21° a 2"70.
Paris nella storia: è il secondo miglior discesista nella storia
Dominik centra così la sua settima vittoria sulla prestigiosa pista norvegese dove l'anno scorso fece doppietta con il superG, la 25esima in carriera e soprattutto la 20esima in discesa: ora è da solo il secondo miglior discesista della storia. Davanti a lui c'è soltanto il leggendario austriaco Franz Klammer con ben 25 successi. "Una prestazione perfetta non è stata, ma ho cercato di far correre gli sci. Avevo buone sensazioni e mi sentivo bene, vedere il miglior tempo al traguardo è stato bellissimo. Ci sono i miei amici e mia mamma: è bello vincere davanti a loro e sono contento di essermi riuscito a ripetere qui dopo l'anno scorso". Queste le parole, ai microfoni di RaiSport, del campione azzurro. "Il futuro? Ho tolto il terzo posto in classifica di disciplina a Franzoni, era un po' deluso ma ha fatto una grande stagione. Ritiro? Domani c'è un'altra gara importante, poi vedremo".
Coppa del Mondo 2026, l'ordine di arrivo della discesa di Kvitfjell
Questo l'ordine d'arrivo della discesa di Kvitfjell, valida per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026:
1. Dominik Paris (Ita) in 1'45"37
2. Franjo Von Allmen (Sui) a 0"19
3. Vincent Kriechmayr (Aut) a 0"60
4. Alexis Monney (Sui) a 0"66
5. Miha Hrobat (Slo) a 0"86
6. Stefan Rogentin (Sui) a 0"89
7. Marco Odermatt (Sui) a 0"92
8. Benjamin Jacques Alliod (Ita) a 1"12
9. Daniel Hemetsberger (Aut) a 1"14
10. Florian Schieder (Ita) a 1"27
11. Giovanni Franzoni (Ita) a 1"31
20. Mattia Casse (Ita) a 2"45
21. Christof Innerhofer (Ita) a 2"70
KVITFJELL (NORVEGIA) - Dominik Paris vola nella discesa di Kvitfjell, valida per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. Il 36enne di Merano (37 anni il prossimo 14 aprile) taglia il traguardo in 1'45"37 conquistando la settima vittoria sulle nevi norvegesi, sei in discesa e una in superG, a poco più di dieci anni dalla prima volta. L'azzurro precede di 0"19 lo svizzero Franjo Von Allmen e di 0"60 l'austriaco Vincent Kriechmayr. Marco Odermatt, già certo della Coppa di discesa, conclude la sua prova al settimo posto, a 0"92 da Paris, che si prende anche la terza posizione in classifica di specialità con 441 punti ai danni di Giovanni Franzoni, 11° a 1"31. In top ten ci sono anche gli azzurri Benjamin Jacques Alliod, 8° a 1"12, e Florian Schieder, 10° a 1"27. Più attardati Mattia Casse, 20° a 2"45, e Christof Innerhofer, 21° a 2"70.
Paris nella storia: è il secondo miglior discesista nella storia
Dominik centra così la sua settima vittoria sulla prestigiosa pista norvegese dove l'anno scorso fece doppietta con il superG, la 25esima in carriera e soprattutto la 20esima in discesa: ora è da solo il secondo miglior discesista della storia. Davanti a lui c'è soltanto il leggendario austriaco Franz Klammer con ben 25 successi. "Una prestazione perfetta non è stata, ma ho cercato di far correre gli sci. Avevo buone sensazioni e mi sentivo bene, vedere il miglior tempo al traguardo è stato bellissimo. Ci sono i miei amici e mia mamma: è bello vincere davanti a loro e sono contento di essermi riuscito a ripetere qui dopo l'anno scorso". Queste le parole, ai microfoni di RaiSport, del campione azzurro. "Il futuro? Ho tolto il terzo posto in classifica di disciplina a Franzoni, era un po' deluso ma ha fatto una grande stagione. Ritiro? Domani c'è un'altra gara importante, poi vedremo".