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Pirovano da sogno: vince la Coppa del mondo di discesa libera! È il primo trionfo in carriera© FELICE

Pirovano da sogno: vince la Coppa del mondo di discesa libera! È il primo trionfo in carriera

Nelle finali di sci alpino a Lillehammer, l'azzurra si laurea campione di specialità per la prima volta. Battuta la concorrenza della tedesca Emma Aicher
1 min

Le finali di sci alpino di Lillehammer regalano una giornata da sogno all'Italia, con Laura Pirovano che vince la Coppa del Mondo di discesa libera. Per l'azzurra è il primo trionfo in carriera in questa specialità. Nell'l'ultima discesa stagionale si è portata al comando, dopo le prime quindici, superando cosi anche l'unica potenziale rivale: la tedesca Emma Aicher su cui conservava 28 punti di vantaggio in classifica.

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