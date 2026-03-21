Pirovano da sogno: vince la Coppa del mondo di discesa libera! È il primo trionfo in carriera
Le finali di sci alpino di Lillehammer regalano una giornata da sogno all'Italia, con Laura Pirovano che vince la Coppa del Mondo di discesa libera. Per l'azzurra è il primo trionfo in carriera in questa specialità. Nell'l'ultima discesa stagionale si è portata al comando, dopo le prime quindici, superando cosi anche l'unica potenziale rivale: la tedesca Emma Aicher su cui conservava 28 punti di vantaggio in classifica.
Seguono aggiornamenti