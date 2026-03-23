Incontenibile Sofia Goggia: "Il SuperG? Una coppa che mi mancava. Ora...”
ROMA - “Era una coppa che mi mancava, ne avevo vinte quattro di discesa, ma non quella del SuperG. Come ho festeggiato? Ieri c'erano due feste di fine stagione, quindi sono nel letto da stamattina!". Così Sofia Goggia, fresca vincitrice della Coppa del Mondo di SuperG, commenta lo storico trionfo maturato ieri (domenica 22 marzo) a Kvitfjell, in Norvegia. Ospite in videochiamata a 'La Pennicanza', trasmissione radiofonica di Fiorello e Biggio, la campionessa bergamasca di sci si gode il trionfo ma è già proiettata nel futuro: "Cosa manca ora? Ho vinto le Olimpiadi, ma mi mancano ancora i Mondiali. Ho l’argento e il bronzo, ma non l’oro...”. Lo showman, tra una risata e l’altra, tra il serio e il faceto poi aggiunge: “Sono convinto che Sofia si darà al mondo dello spettacolo, quando smetterà di sciare...”.
Fiorello e l'esilarante telefonata con la famiglia Sinner: cosa è successo
A tema sportivo, nel corso della trasmissione di Fiorello, c'è anche l'esilarante 'telefonata' con la famiglia Sinner dopo la sconfitta del rivale, lo spagnolo Carlos Alcaraz battuto a sorpresa dall'americano Sebastian Korda al terzo turno del Masters 1000 di Miami. Il fratello Mark è incredulo: “Alcaraz ha perso? Quando? Siamo dispiaciutissimi. Lo sport è sport, quindi ci dispiace sempre. Noi, festeggiare? Ma quando mai...”. E invece, in sottofondo, partono celebrazioni tra musiche ad alto volume e bottiglie di spumante stappate. C'è anche Jannik, che interviene ma solo per... lanciare una delle sue solite pubblicità.
ROMA - “Era una coppa che mi mancava, ne avevo vinte quattro di discesa, ma non quella del SuperG. Come ho festeggiato? Ieri c'erano due feste di fine stagione, quindi sono nel letto da stamattina!". Così Sofia Goggia, fresca vincitrice della Coppa del Mondo di SuperG, commenta lo storico trionfo maturato ieri (domenica 22 marzo) a Kvitfjell, in Norvegia. Ospite in videochiamata a 'La Pennicanza', trasmissione radiofonica di Fiorello e Biggio, la campionessa bergamasca di sci si gode il trionfo ma è già proiettata nel futuro: "Cosa manca ora? Ho vinto le Olimpiadi, ma mi mancano ancora i Mondiali. Ho l’argento e il bronzo, ma non l’oro...”. Lo showman, tra una risata e l’altra, tra il serio e il faceto poi aggiunge: “Sono convinto che Sofia si darà al mondo dello spettacolo, quando smetterà di sciare...”.