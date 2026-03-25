Shiffrin ancora regina dello sci alpino: a Lillehammer arriva la sua sesta Coppa del Mondo

Mikaela Shiffrin continua a riscrivere la storia dello sci alpino e nell'ultimo gigante della stagione, in Norvegia, festeggia la sua sesta Coppa del Mondo generale, eguagliando il record di vittorie ottenuto negli anni '70 dall'austriaca Annemarie Moser-Pröll e chiudendo alla grande una stagione stellare, nella quale aveva già conquistato il suo terzo oro olimpico dominando la prova di slalom ai Giochi di Milano Cortina.

Ultima gara a Grenier, anche Anna Trocker tra le big

La gara ha visto il successo della canadese Valerie Grenier, affiancata sul podio dalla norvegese Mina Fuerst Holtmann e dall'austriaca Julia Scheib, già vincitrice della coppa di specialità. Shiffrin invece, dopo il piccolo brivido del 17° posto nella prima manche, risale fino all'undicesima posizione e tanto le basta per lasciarsi alle spalle in classifica generale la tedesca Emma Aicher, che aveva sognato il grande exploit.

In top ten si conferma la giovanissima altoatesina Anna Trocker, che chiude ancora in top10, stavolta ottava, ribadendo le sue grandi attitudini dopo il titolo iridato juniores conquistato sia in gigante che in speciale. Attardate le altre azzurre, Goggia tra le prime venti, più indietro Zenere, Della Mea e Pirovano.