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Rabbia Deromedis: un avversario lo colpisce al volto e addio Coppa del Mondo di skicross© Getty Images

Rabbia Deromedis: un avversario lo colpisce al volto e addio Coppa del Mondo di skicross

A Gallivare camoroso episodio con protagonista l'olimpionico azzurro, estromesso dalla lotta per il titolo iridato dalla scorrettezza di Duplessis-Kegomard
1 min
TagsSciskikrossDeromedis

Incredibile episodio durante Gara 1 della Coppa del Mondo di skicross a Gallivare, protagonista l'olimpionico Simone Deromedis, che in lotta con il francese Duplessis-Kegomard viene colpito al volto dal transalpino, perdendo l'occasione di andare a concorrere per la conquista del titolo iridato.

Scorrettezza volontaria del francese, beffa Deromedis

Deromedis si era presentato al via forte del miglior tempo in qualifica e nei quarti di finale pareva poter dominare agevolmente, saldamente al comando dopo i primi due intermedi. Nella parte finale del tracciato, però, l'azzurro si è ritrovato in lotta con Duplessis-Kegomard, che durante un tipico contatto spalla a spalla, colpisce deliberatamente al volto Deromedis, estromettendolo dalla gara.

Una beffa atroce per la medaglia d'oro di Milano Cortina, con il transalpino che se la cava con una penalizzazione: "A volte si vince, altre si perde, ma di certo non cadrò senza combattere. Mai mollare", le parole di Deromedis sui social, dove ha raccolto numerose testimonianze di solidarietà per quanto accaduto in gara.

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