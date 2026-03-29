Sci, bronzo per Piccone ai campionati italiani di Alleghe-Cortina

Andrea Piccone c’è! Arriva dalla rassegna tricolore di Alleghe – Cortina la conferma sull’ottimo momento di forma dello sciatore dell’MM Crew di Guarcino. Il bronzo conquistato nel gigante tricolore sulla impegnativa pista “Civetta” di Alleghe conferma Piccone ai vertici del ranking nazionale della Categoria Aspiranti. Un terzo posto senza non qualche rimpianto considerando che soli diciotto centesimi hanno privato il talentuoso atleta del team dei fratelli Mizzoni dall’argento del piemontese Cazzaniga, in una gara vinta dal ligure Sadowski. Oltre al bronzo in gigante Piccone ha chiuso la kermesse bellunese con un significativo settimo posto in slalom in una gara dalla classifica finale cortissima a conferma della qualificata partecipazione. Abruzzese, originario di Celano, Piccone deve le sue fortune al team guarcinese che sotto l’attenta guida tecnica e lo scrupoloso lavoro dei suoi allenatori, l’ha portato ai massimi livelli nazionali. Per il promettente sciatore dell’MM Crew il bronzo ai Campionati Italiani è il degno suggello al termine di una stagione che l’ha visto salire più volte sul podio in alcune tra le gare più importanti della Categoria Aspiranti. “Verissimo. La medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Aspiranti chiude il cerchio di una stagione veramente ottima per Andrea che si è confermato tra i ragazzi più interessanti della classe 2008 – dice particolarmente soddisfatto Giovanni Mizzoni Direttore Tecnico dell’MM Crew – ma anche il settimo posto in slalom è un buon risultato. Peccato per la discesa dove poteva sicuramente far meglio ma la pista Lacedelli delle Cinque Torri non perdona. Sicuramente Andrea poteva fare qualcosa in più, è nel suo DNA, ma comunque va bene così. E’ stato davvero bravissimo. Adesso però dobbiamo continuare a lavorare sodo. Nello sport, come nella vita, per raggiungere gli obiettivi ci vuole costanza, impegno e sacrificio. La strada da fare è ancora lunga”.

Contento il giovane talento dell’MM Crew Team che si gode il suo meritato momento d’oro: “Che dire, sono contento, una medaglia ai Campionati Italiani rappresenta sempre un bel traguardo. Peccato per lo slalom dove avrei potuto di sicuro far meglio. Ho pagato l’alto numero di pettorale. Ma comunque posso ritenermi soddisfatto”. Il bronzo ai tricolori non è stato l’unico risultato di una stagione lunga e faticosa me sicuramente positiva: “Sicuramente mi sono tolte molte soddisfazioni. Rimpianti? forse in superG non ho performato come volevo”. La stagione ormai volge al termine ma prima ci sono un paio di appuntamenti di grande prestigio. Il 6 e 7 aprile a Pejo si conclude il GP Italia Dicoflor e si recupera il super gigante valido per il Campionato Italiano non disputato per il maltempo a Cortina. Ma prima, 2 e 3 aprile Piccone avrà la possibilità di misurarsi con i migliori sciatori azzurri al Sestriere dove si disputeranno i Campionati Assoluti Italiani con Franzoni e Vinatzer in prima fila. “Confrontarsi con tanti campioni rappresenta una bella esperienza. Fino ad oggi ero abituato a vederli soltanto in TV. E’ veramente tanta roba. Ancora stento a crederci. Mi vengono i brividi solo a pensarci. Il mio sciatore preferito? Giovanni Franzoni. Un grande davvero come ha confermato l’argento olimpico di Cortina. Giovanni meritava questa soddisfazione”.