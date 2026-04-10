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Chiamatela Dottoressa: Sofia Goggia laureata in Scienze Politiche

Alla Luiss di Roma, la campionessa italiana di sci ha presentato una testi su propaganda e soft power nella storia delle Olimpiadi
2 min
TagsGoggiaLuissLaurea

E adesso chiamatela dottoressa Sofia Goggia. La campionessa di sci azzurra si è laureata in Scienze Politiche alla Luiss di Roma con una tesi su propaganda e soft power nella storia delle Olimpiadi, dall'antica Grecia a Milano Cortina 2026.

 

 

Festa solo dopo il 'graduation day'

È stata la stessa Goggia, a margine della cerimonia conclusiva del truck per la prevenzione 'Io prevengo Milano', a svelare: "A fine marzo ho consegnato la tesi e oggi si è riunita la commissione per dare il voto, a giugno ci sarà il graduation day e poi festeggerò".

Entrando nelle pieghe di quanto presentato, Sofia racconta: "Ho fatto un grosso lavoro diviso in tre parti, una prima parte storica spiegando la differenza tra le Olimpiadi antiche e quelle moderne, poi come si sono evolute nel tempo e di come la propaganda abbia influenzato determinate Olimpiadi come nel 1936 a Berlino. Nel secondo capitolo ho spiegato bene il concetto di propaganda e soft power e nel terzo capitolo ho fatto una conclusione molto soft su Milano Cortina 2026. Vi darò la tesi così la leggerete".

 

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