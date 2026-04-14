Goggia fa il bilancio: "Stagione sotto le aspettative, ma...". Poi spinge Malagò verso la Figc

MILANO - Al Fisi Media Day, Sofia Goggia fa un bilancio della sua stagione sciistica, conclusa forse con qualche successo in meno del previsto: "Alla fine è stata una stagione un po' sotto le aspettative visto l'altissimo livello di sci che sono riuscita a esprimere con costanza in tre discipline in allenamento - le parole della campionessa azzurra - comunque, quando concludi una stagione con una medaglia olimpica e una Coppa del mondo, non può essere sicuramente una stagione deludente. Le stagioni deludenti sono altre ". Goggia in questa stagione ha vinto il bronzo olimpico nella discesa libera di Milano Cortina e la Coppa del mondo di supergigante.

Goggia per Malagò

"Sono comunque contenta di quello che sono riuscita ad ottenere - ha detto ancora Goggia - nonostante tante difficoltà e tante situazioni difficili da gestire a livello mentale". La sciatrice bergamasca ha poi nuovamente sponsorizzato la candidatura di Giovanni Malagò a presidente della Federcalcio: "Non c'è persona più indicata. Lui sa come si fa perché ha gestito il Coni. É un grandissimo uomo di sport ma ha anche competenze tecniche invidiabili: siamo riusciti ad avere una Olimpiade in Italia con questa riuscita grazie a lui".