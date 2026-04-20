Brignone: "Ho lottato contro il dolore, ora penso solo a curarmi"

Federica Brignone ha lasciato negli occhi lo spettacolare exploit delle ultime Olimpiadi invernali a Milano-Cortina, vincendo due medaglie d'oro, una nel superG e una nello slalom gigante. Il tutto, dopo dieci mesi di grande sofferenza per il recupero dall'infortunio rimediato ad aprile 2025. Alla fine, la corsa contro il tempo è stata portata a termine e Federica ha dimostrato ancora una volta di che pasta è fatta, stupendo tutti ai Giochi.

Brignone: "Nessuno avrebbe scommesso su di me"

"Ho sfidato e vinto il dolore. Ora penso a me. Sono tornata a sciare per sfidare me stessa, ho lottato contro il dolore, ora penso solo a curarmi", ha dichiarato Brignone a Sky in occasione dei Laureus World Sports Awards di Madrid. L'azzurra ha aggiunto: "Sono riuscita a fare i Giochi, per fortuna, ma è stata tosta. Portarsi due ori a casa, fare la portabandiera dopo dieci mesi così difficili è stato incredibile. Ero incredula, ero lì per quello, ma vincerne due… A inizio gennaio quando ho rimesso gli sci da gara ho pensato che potevo farcela, anche se avevo tante insicurezze. Io però volevo tornare a fare l’atleta e fare le gare ed ero già felice a tornare. Non tanti avrebbero scommesso su di me, forse nessuno, una volta ai Giochi mi volevo solo godere il momento".