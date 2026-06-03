Lazio Pianeta Sci festeggia 43 anni

Festeggia 43 anni Lazio Pianeta Sci appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati degli sport invernali del Lazio. Una kermesse gioviale, festosa capace di coniugare sport, tradizione e soprattutto passione. Un vero e proprio esercito di atleti e addetti ai lavori è pronto ad invadere la prestigiosa Sala Rossa delle piscine del Foro Italico sabato 6 giugno per un evento che quest’anno acquista una maggiore rilevanza nella stagione che ha visto l’Italia brillare per i risultati e l’organizzazione Dei Giochi Olimpici di Milano – Cortina, volano prodigioso per la promozione delle discipline invernali. A suggellare l’importanza che la manifestazione riveste la presenza annunciata del Presidente della Federazione Italiana Sport Invernali Flavio Roda che torna a Lazio Pianeta Sci a due anni di distanza dalla sua ultima apparizione. La manifestazione è organizzata dal Comitato Regionale Lazio – Sardegna della FISI. Insolita la data, anticipata di qualche mese, per consentire la presenza di tutti quegli atleti altrimenti impegnati dopo l’estate con allenamenti e primi appuntamenti agonistici.

Come di consueto saranno coinvolte tutte le componenti di un movimento in grado di cogliere nell’ultima stagione importanti successi anche in competizioni nazionali come testimoniano le performances di alcuni dei suoi atleti di spicco come Sara Proietti Cignitti, Campionessa Italiana Under 16 di sci di fondo, Giada Maria D’Onofrio, seconda classificata ai Campionati Italiani Assoluti di Snowboard Cross e Andrea Piccone bronzo nel gigante dei Campionati Italiani Aspiranti. Così come di rilievo resta la prestigiosa vittoria per il secondo anno consecutivo (!) del Winter Sport Club di Subiaco nella Coppa Italia di Skiroll. Una citazione meritano anche Raffaella Ghirarduzzi e Francesco Dimitri che recentemente hanno strappato la convocazione con la Nazionale Italiana Master di Sci Alpino così come il promettentissimo Alfredo Nanni confermatosi a suon di risultati tra i migliori slalomisti italiani della categoria Ragazzi.

Riflettori puntati anche sulla prossima stagione che offrirà tra i molteplici appuntamenti dell’attività del CLS i Campionati Regionali Pulcini, Children, Giovani e Senior e la Selezione Regionale del Pinocchio. Come tradizione vuole a Lazio Pianeta Sci interverranno diverse personalità del mondo sportivo, politico e della stampa specializzata. Saranno premiati i Campioni Regionali di tutte le discipline, i vincitori del 32° Trofeo Intercral, del 3° Circuito Master Appenninico Trofeo BCC Roma e del 33° Trofeo Girolamo Mechelli, manifestazioni che rappresentano l’eccellenza dell’attività stagionale. Saranno inoltre consegnate alcune onorificenze a personaggi che nel corso della stagione si sono particolarmente distinti nell’ambito delle attività della FISI. Riconoscimenti andranno anche a sponsor e partner che hanno contribuito in modo rilevante al regolare svolgimento delle attività del CLS e degli sci club.