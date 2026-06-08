Pianeta Sci 43esima edizione, il Comitato Fisi Lazio e Sardegna ha premiato le sue eccellenze

E’ andata scena a Roma la tradizionale festa degli sport invernali . Nella Sala Rossa delle Piscine del Foro Italico di Roma si è svolta la 43^ edizione di Lazio Pianeta Sci , durante la quale il Comitato Regionale Lazio Sardegna della FISI, in una atmosfera come sempre festosa e coinvolgente, chiamando a raccolta atleti, dirigenti, tecnici, appassionati e famiglie, ha premiato le sue eccellenze per i risultati conseguiti nella stagione appena conclusa. A fare gli onori di casa il Presidente del Comitato Fisi Lazio e Sardegna Andrea Ruggeri . Sono intervenuti tra gli altri il presidente del Coni Lazio Alessandro Cochi e il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma.

I risultati

Tra i risultati di maggiore rilevanza della stagione quelli centrati da Sara Proietti Cignitti, Campionessa Italiana Under 16 di sci di fondo; da Giada Maria D’Onofrio, seconda classificata ai Campionati Italiani Assoluti di Snowboard Cross; e da Andrea Piccone, bronzo nel gigante dei Campionati Italiani Aspiranti. Così come di rilievo resta la prestigiosa vittoria per il secondo anno consecutivo del Winter Sport Club di Subiaco nella Coppa Italia di Skiroll. Tra i premiati anche Raffaella Ghirarduzzi e Francesco Dimitri che recentemente hanno strappato la convocazione con la Nazionale Italiana Master di Sci Alpino così come il promettentissimo Alfredo Nanni confermatosi a suon di risultati tra i migliori slalomisti italiani della categoria Ragazzi. Consegnate nell’occasione anche le benemerenze Fisi a dirigenti e società che si sono messe in luce nella stagione 2024/25. I prestigiosi riconoscimenti sono andati a Franco Ruggeri, allo SC Winter Sport di Subiaco e allo SC Giornalisti Italiani Sciatori.

I premi

Come da tradizione la kermesse si è conclusa con l’attesa premiazione del 33° Trofeo Girolamo Mechelli, uno degli eventi di maggiore rilevanza nel calendario regionale, vinto dallo S.C. MM CREW SSD, davanti a S.C. Orsello, S.C. Livata, S.C. CZERO6, S.C. Snow Side Team. Premiati anche atleti e società del 32° Trofeo Intercral e del 3° Circuito Master Appenninico-Trofeo BCC Roma. Uno sguardo è andato anche alla prossima stagione che offrirà tra i molteplici appuntamenti dell’attività del CLS i Campionati Regionali Pulcini, Children, Giovani e Senior e la Selezione Regionale del Pinocchio.

Le parole

"Quella appena conclusa - ha sottolineato Andrea Ruggeri nel suo discorso di apertura - è stata una stagione importante per gli sport invernali. Le Olimpiadi di Milano/Cortina hanno portato lustro a tutto il movimento ma anche qui nel Lazio abbiamo avuto grandi soddisfazioni, dalle nostre società e dai nostri atleti che hanno conseguito risultati importanti anche a livello nazionale. Siamo alla fine di un quadriennio che certamente va in archivio registrando una crescita importante, a tutti i livelli, dell’attività del nostro comitato. Alla base ci sono la programmazione, l’impegno e la grande passione profusi dalle nostre società e dal CLS. Un processo che certamente troverà ancora maggiore concretezza nei prossimi anni". "In una giornata come questa, in cui Roma è un crogiolo di attività e di eventi sportivi - ha sottolineato Alessandro Cochi - ho voluto fortemente essere qui insieme al presidente Ruggeri e ai protagonisti della stagione degli sport invernali. Con le vostre vittorie e con l’organizzazione di tante gare avete dimostrato che anche lo sci, nonostante le oggettive difficoltà ambientali, può raggiungere livelli di eccellenza anche nella nostra regione. Il Coni sarà al vostro fianco per sostenere le vostre iniziative. Complimenti a tutti".