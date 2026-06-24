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Bode Miller arrestato per possesso di funghi allucinogeni: "Sono innocente"© EPA

Bode Miller arrestato per possesso di funghi allucinogeni: "Sono innocente"

Lo sciatore olimpico americano sarebbe stato arrestato ad inizio giugno in una contea dell'Idaho e successivamente rilasciato su cauzione
2 min
TagsSciBode Miller

La notizia che scuote l'ambiente dello sci è quella relativa all'arresto del campione iridato statunitense Bode Miller. A quasi 8 anni dalla tragica scomparsa della figlia il 48enne vincitore di 6 medaglie olimpiche, secondo quanto riportato da ABC News, sarebbe stato colto in possesso di funghi allucinogeni il 6 giugno del mese corrente nella contea di Fremont, negli Stati Uniti occidentali,e pertanto arrestato.

La difesa di Miller sui social 

Miller, dopo esser stato rilasciato a seguito di una cauzione di circa 4500 euro, si è dichiarato non colpevole nè per il possesso di droga nè per il relativo armamentario funzionale al consumo della stessa rinvenuto nel veicolo di cui era alla guida. Noto per il suo stile anticonformista, il nativo del New Hampshire ha ribadito la sua innocenza spiegando tramite un post su Instagram. "Sono stato fermato per aver accelerato mentre sorpassavo un altro veicolo in un'autostrada dell'Idaho. Il mio amico, che viaggiava con me, aveva una piccola quantità di cannabis ed una pipetta in suo possesso, cose delle quali non ero a conoscenza. Abbiamo cooperato ampiamente con l'agente. Spero che le accuse di reato minore vengano ritirate una volta esaminati i fatti" ha spiegato. Il pluricampione dovrà dunque presentarsi in tribunale il prossimo 29 luglio per difendersi dalle accuse che gli sono state mosse.

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