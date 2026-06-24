Bode Miller arrestato per possesso di funghi allucinogeni: "Sono innocente"

La difesa di Miller sui social

Miller, dopo esser stato rilasciato a seguito di una cauzione di circa 4500 euro, si è dichiarato non colpevole nè per il possesso di droga nè per il relativo armamentario funzionale al consumo della stessa rinvenuto nel veicolo di cui era alla guida. Noto per il suo stile anticonformista, il nativo del New Hampshire ha ribadito la sua innocenza spiegando tramite un post su Instagram. "Sono stato fermato per aver accelerato mentre sorpassavo un altro veicolo in un'autostrada dell'Idaho. Il mio amico, che viaggiava con me, aveva una piccola quantità di cannabis ed una pipetta in suo possesso, cose delle quali non ero a conoscenza. Abbiamo cooperato ampiamente con l'agente. Spero che le accuse di reato minore vengano ritirate una volta esaminati i fatti" ha spiegato. Il pluricampione dovrà dunque presentarsi in tribunale il prossimo 29 luglio per difendersi dalle accuse che gli sono state mosse.