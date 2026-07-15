I dubbi di Federica Brignone: "Il mio corpo non si riprenderà mai completamente"

Brignone si racconta a L'Equipe: "Il mio corpo non si riprenderà mai"

In vista della preparazione per il 2026/27, Federica Brignone si racconta al francese L'Equipe, rivelando tutto quello che sente, nel bene e nel male, in vista della nuova stagione: "Il mio corpo non si riprenderà mai completamente dall'infortunio. Mi sto allenando ma continuo anche a curarmi. Questa Primavera è stata difficile, facevo ancora molta fatica a camminare. Ho iniziato la mia preparazione da metà maggio, ma non faccio quello che facevo prima dell'infortunio. Posso andare in bicicletta e nuotare, vado in palestra ma non posso correre e non posso fare dei veri appoggi. Il mio corpo ha ripreso tono muscolare, va sempre meglio ma è ancora lontano dall'essere a posto o in ogni caso come prima. Ho male tutto il tempo".

"Se soffrirò ancora, non sarà sopportabile"

Stupita da quanto accaduto nella scorsa stgione, pronta in qualche modo ad affrontare quel che il futuro le riserverà, ma profondamente onesta con se stessa e con gli altri, Federica Brignone rivela: "Proverò a mettere gli sci a inizio agosto. Non so ancora se potrò fare la stagione che sta per arrivare. Ho già il biglietto per Ushuaia a settembre, dove tutta la squadra italiana sarà in raduno. Ma se soffrirò quanto la scorsa stagione, non sarà sopportabile. L'anno scorso in questo stesso periodo non sapevo nemmeno quando avrei potuto ricominciare a camminare. Quindi, in un certo senso, quest'estate va meglio. Era già del tutto folle essere al cancelletto di partenza dopo aver disputato solo pochissime gare in Coppa del Mondo e aver fatto solo pochi giorni di allenamento. Davvero, non so come io abbia potuto fare una cosa del genere. Questa volta mi sto preparando come se dovessi fare la stagione completa. Ma non so se ne sarò capace, prenderemo delle decisioni quando sarà necessario".