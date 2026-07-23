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Federica Brignone: “Spero di star bene per spingere al massimo. Altrimenti non si va da nessuna parte”

La due volte olimpionica ai Giochi di Milano Cortina va in pista a Imola con Audi. E si racconta
Roberto Gurian
1 min
TagsBrignoneSci

Il sorriso radioso di Federica Brignone, campionessa anche di disponibilità e simpatia, illumina il box di Imola in una giornata speciale per gli atleti di vertice della FISI. Pronta per scendere in pista con le auto più sportive e potenti dell’Audi, ne approfitta per ripercorrere una già lunghissima esperienza con i motori: «La prima moto - dice - l’ho avuta a sei anni. Era una minimoto e mi è stata utile per poi guidare due

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