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Federica Brignone torna in pista: "Quanto mi è mancata la neve"

La campionessa olimpica si allena a Cervinia in vista della nuova stagione: "Già contentissima così, poi vedremo..."
2 min
TagsSciBrignoneGoggia

Se in piena estate non  vi viene in mente di pensare alla neve lasciate stare Federica  Brignone. Mentre la maggior parte della gente consuma le sue ferie al mare o, se possibile, in località montane, alla ricerca del fresco, c'è chi ancora spera di raggiungere risultati importanti, che poi si riveleranno preziosi. La 'tigre' delle nevi scia e aspetta.

 

 

"Che bella la neve": parola di Brignone

Dopo essersi concessa una due giorni a Cervinia, Federica Brignone cerca la parole giuste per descrivere un'emozione particolare: "Oggi è il mio primo giorno sulla neve dopo tantissimo tempo, dopo tantissimi mesi. E' stato molto bello tornare a scivolare sulla neve, a scivolare un po' con le ragazze della squadra. Sono molto contenta, perchè mi mancava tantissimo".

Un ritorno in pista atteso a lungo

Sono passati 'appena' 151 giorni dall'ultima esibizione post-infortunio. Sembra un tempo infinito, ma c'è un'atleta che ancora ci crede: "Il mio corpo non si riprendera' mai del tutto. Proverò a mettere gli sci a inizio agosto, ma non so ancora se potrò fare la stagione che sta per arrivare: se soffrirò quanto la scorsa stagione, non sarà sopportabile".

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