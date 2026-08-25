Federica Brignone si opera di nuovo: "Ho ancora dolore, rimuoverò la placca". Poi la decisione sul menisco

Federica Brignone si opererà alla gamba. La sciatrice azzurra ha annunciato sui social il prossimo intervento chirurgicgo al quale si sottoporrà per la rimozione della placca. "Miglioro, ma sento ancora dolore", ha scritto sul suo profilo Instagram, alludendo anche alla possibilità di un intervento al menisco.

Brignone, l'annuncio sui social: "Miglioro, ma sento ancora dolore"

"La mia gamba continua a migliorare, ma purtroppo facendo alcune attività e sugli sci ho ancora dolore", ha scritto Federica Brignone sui social. "Per questo, con il team medico, abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente. L'obiettivo principale sarà rimuovere la placca e fare una pulizia della zona, con la possibilità di intervenire anche sul menisco. Quest'ultima decisione verrà presa direttamente durante l'operazione di questo pomeriggio. Per ora è tutto.. Vi terrò aggiornati".

Brignone, due ori alle Olimpiadi

Federica Brignone è reduce dalla straordinaria Olimpiade invernale. Nei Giochi di Milano-Cortina ha portato a casa la medaglia d'oro nel Super G e nello Slalom Gigante. Risultati ottenuti a dieci mesi dal grave infortunio che ne aveva messo in dubbio la presenza. Ora il nuovo intevento chirurgico.