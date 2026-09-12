Malore per Sofia Goggia: la sciatrice rientra in Italia per accertamenti

La trasferta argentina si è conclusa con anticipo per Sofia Goggia. La campionessa bergamasca, vincitrice della Coppa del mondo di supergigante nella passata stagione, ha accusato un malore durante la sua permanenza a Ushuaia che durava dallo scorso 23 agosto, e d’accordo con la Commissione Medica FISI presieduta dal dottor Andrea Panzeri, ha deciso di rientrare in Italia per sottoporsi nei prossimi giorni agli accertamenti del caso. Lo rende noto la Fisi.