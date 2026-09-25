Goggia in ripresa dopo il malore: cosa è successo? Il risultato dei controlli medici
Colpita da un malore un paio di settimane fa in Argentina, dove stava svolgendo la preparazione estiva, Sofia Goggia è rientrata in Italia poco dopo e si è sottoposta a una serie di controlli medici che oggi, finalmente, hanno spiegato cosa è accaduto: "Goggia ha concluso una serie di esami clinici approfonditi presso la Casa di Cura La Madonnina e l’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, i quali hanno riscontrato due differenti infezioni virali che, sommate una con l’altra, hanno creato effetti ancor più amplificati a livello fisico, causando un forte stato di debilitazione all’atleta - si legge in un comunicato ufficiale di oggi della Fisi, Federazione Italiana Sport Invernali - Goggia ha già iniziato in questi giorni il percorso di recupero stilato in collaborazione con la commissione Medica FISI presieduta dal dottor Andrea Panzeri".
Interrotta la permanenza in Argentina
La campionessa bergamasca, vincitrice nella passata stagione del bronzo olimpico in discesa libera a Milano-Cortina e della Coppa del Mondo di supergigante, ha accusato un malore durante la sua permamenza a Ushuaia, capoluogo della Terra del Fuoco, dove era arrivata per allenarsi il 23 agosto. D'accordo con la Commissione Medica Fisi presieduta dal dottor Panzeri, ha quindi deciso di rientrare in Italia il 12 settembre per sottoporsi ad esami clinici di controllo. Goggia compirà 34 anni il prossimo 15 novembre.
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