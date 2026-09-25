Goggia in ripresa dopo il malore: cosa è successo? Il risultato dei controlli medici

Colpita da un malore un paio di settimane fa in Argentina, dove stava svolgendo la preparazione estiva, Sofia Goggia è rientrata in Italia poco dopo e si è sottoposta a una serie di controlli medici che oggi, finalmente, hanno spiegato cosa è accaduto: "Goggia ha concluso una serie di esami clinici approfonditi presso la Casa di Cura La Madonnina e l’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, i quali hanno riscontrato due differenti infezioni virali che, sommate una con l’altra, hanno creato effetti ancor più amplificati a livello fisico, causando un forte stato di debilitazione all’atleta - si legge in un comunicato ufficiale di oggi della Fisi, Federazione Italiana Sport Invernali - Goggia ha già iniziato in questi giorni il percorso di recupero stilato in collaborazione con la commissione Medica FISI presieduta dal dottor Andrea Panzeri".