Goggia rompe il silenzio dopo il malore: "Sono parecchio debilitata, servirà pazienza"

Erano attese, sono arrivate: ecco le parole di Sofia Goggia a quasi due settimane dal malore subìto in Argentina . "Ushuaia 2026, trasferta breve, intensa e non semplice! Sono molto dispiaciuta di essere stata costretta a tornare prima e aver rinunciato a parte della preparazione, anche se sono molto contenta di come sia andata la prima settimana sugli sci", inizia così il messaggio della sciatrice azzurra nel suo post Instagram. La Federsci aveva già informato di " due differenti infezioni virali", risultate dopo i controlli medici , ora sono arrivate anche le parole di Sofia.

Sofia Goggia: "Miglioro, ma sono ancora debilitata"

"Ringrazio di cuore tutti i medici del Gruppo San Donato e tutti gli specialisti per il prezioso supporto che mi è stato dato da quando sono tornata. Ora che la verità è venuta a galla e abbiamo individuato il problema (ho avuto due infezioni virali che mi han procurato sintomatologie “particolari”), possiamo procedere alla sua risoluzione ma per farlo bisogna munirsi di tempo e tanta, tanta pazienza... un po’ come sempre. Sono si in miglioramento, ma attualmente anche parecchio debilitata. A presto", ha concluso Goggia.