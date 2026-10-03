Sofia Goggia dice tutto. Quali virus ha avuto, quali sono i sintomi e come si sente adesso: "Me ne sono accorta..."

Sofia Goggia racconta tutto, tutto quello che le è successo in Argentina quando ha accusato un malore e si è sentita "parecchio debilitata", come ammesso da lei stessa sui social giorni dopo l'accaduto. A Sky la campionessa azzurra è scesa nei particolari di quale virus e quali sintomi ha avuto e di come si sente oggi: "A Ushuaia ho iniziato a sciare. Sciavo anche bene e forte come al solito, felice di essere in Argentina a sciare per la mia quattordicesima volta. Poi - spiega Sofia - ho iniziato ad accusare dolori articolari particolarmente forti, intensi e strani, rispetto ai soliti dolorini che ho e riesco a gestire con gli antinfiammatori. Ho avuto una debolezza di gambe, come se non fosse coordinata, dei tremori. Non riuscivo a fare le scale, avevo un senso di affaticamento e spossatezza non normali. Mi sono accorta che c’era qualcosa che non andava camminando, già a luglio non mi ero sentita bene, avevo avuto un po’ un tracollo a livello di energia ma pensavo fosse il caldo di questa estate estremamente anomala unita ai sovraccarichi, ma non era così...".