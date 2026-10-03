Sofia Goggia dice tutto. Quali virus ha avuto, quali sono i sintomi e come si sente adesso: "Me ne sono accorta..."
Sofia Goggia racconta tutto, tutto quello che le è successo in Argentina quando ha accusato un malore e si è sentita "parecchio debilitata", come ammesso da lei stessa sui social giorni dopo l'accaduto. A Sky la campionessa azzurra è scesa nei particolari di quale virus e quali sintomi ha avuto e di come si sente oggi: "A Ushuaia ho iniziato a sciare. Sciavo anche bene e forte come al solito, felice di essere in Argentina a sciare per la mia quattordicesima volta. Poi - spiega Sofia - ho iniziato ad accusare dolori articolari particolarmente forti, intensi e strani, rispetto ai soliti dolorini che ho e riesco a gestire con gli antinfiammatori. Ho avuto una debolezza di gambe, come se non fosse coordinata, dei tremori. Non riuscivo a fare le scale, avevo un senso di affaticamento e spossatezza non normali. Mi sono accorta che c’era qualcosa che non andava camminando, già a luglio non mi ero sentita bene, avevo avuto un po’ un tracollo a livello di energia ma pensavo fosse il caldo di questa estate estremamente anomala unita ai sovraccarichi, ma non era così...".
Goggia: "Quando sono rientrata in Italia..."
"Poi sono tornata in Italia, facendo avanti e indietro dall’ospedale, e mi hanno riscontrato, ricostruendo tutto dai valori del sangue, che prima sono stata punta da una zanzara infetta", racconta ancora la campionessa azzurra che aggiunge: "Ho preso il virus della Chikungunya, e sulla coda di quel virus ho preso anche questo Parvovirus B19, che è un virus veramente poco comune tra gli adulti, perché solitamente lo fanno solo i bambini piccoli, però dà tutti i sintomi neurologici e questi forti dolori articolari, senso di spossatezza. Tutto quello che ho avuto coincidono con questi due virus. Non c’è una cura, sto aspettando che passi, sicuramente la fase acuta l’ho passata, sono sulla coda ma mi sta lasciando parecchi strascichi. Ho delle giornate in cui sto meglio, altre in cui mi alzo e mi sento a terra. Devo dare tempo al tempo".
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