"Se scendo le scale mi tremano le gambe, vivo alla giornata". Il racconto di Sofia Goggia e i due virus che l'hanno distrutta

«Vivo alla giornata». Sofia Goggia prova a guardare avanti dopo gli ultimi, difficili mesi e ieri a Trento, prima di ricevere l’auto per la nuova stagione invernale, ci ha raccontato nel dettaglio dei problemi fisici che l’hanno costretta a interrompere il raduno estivo in Argentina e di come attualmente viva in un limbo. «Potrei non essere più in questa situazione tra 10 giorni, come invece potrei esserlo ancora tra sei mesi: parola dell’infettivologo che mi segue - ha dichiarato la finanziera bergamasca -. Ci sono giornate positive e altre meno positive, devo adattarmi e accettarmi. È una cosa veramente particolare quella che mi è successa e sinceramente non non me la sarei mai aspettata».

Goggia e il racconto del contagio: "Due virus, uno dopo l'altro"

Poi ha raccontato nel dettaglio: «Ho preso questo primo virus per una zanzara infetta e ho avuto la Chikungunya, che è simile alla Dengue. Già a luglio mi sono sentita affaticata e spossata come non mai. Pensavo fosse per il caldo, invece, grazie agli esami del sangue, sono riusciti a ricostruire cosa sia successo. Poi, sulla coda di quello, ho preso anche questo Parvovirus B19 (responsabile della quinta malattia; ndr), che di solito colpisce soprattutto i bambini piccoli, ma se lo fai in età adulta ti distrugge. Quest’ultimo, infatti, mi ha causato problemi di livello neurologico, tanti tremori, difficoltà nella parola e impossibilità di fare le scale. Ancora adesso, se faccio una discesa camminando, a un certo punto iniziano a tremarmi le gambe. Non dipende dal mio controllo, per cui non posso nemmeno sforzarmi per recuperare». Molto difficile, dunque, vederla al cancelletto di partenza del primo appuntamento della stagione, in programma il 24 ottobre col gigante di Sölden, mentre per sua fortuna le amate prove veloci cominceranno dall’11 al 13 dicembre con due discese e un superG a Beaver Creek.