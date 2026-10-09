Goggia salta l'inizio della Coppa del Mondo: "Mi sono spaventata, devo tornare a star bene"

Ancora un po' di pazienza per Sofia Goggia , che sta recuperando dal malanno causato da due virus che l'hanno fortemente debilitata in Argentina, dove si stava allenando ad agosto. La campionessa dello sci azzurro non prenderà parte alla tappa di Soelden che inaugura la Coppa del Mondo 2026-27. Goggia ancora non è al meglio : "Mi sono spaventata più per i dolori che non per i tremori o comunque per il fatto di non riuscire a scendere le scale, perché ho pensato più a questa cosa in ottica atleta che non in ottica persona", le sue parole a margine del Media Day della Federazione Sport Invernali all'Armani Teatro di Milano.

Quando tornerà Sofia Goggia?

Per quanto riguarda la sua ripresa agonistica, Goggia ha spiegato: "Non ho una tempistica che potrebbe essere tra dieci giorni come potrebbe essere tra un mese e mezzo, poi penso a quello che sarà l'allenamento specifico sugli sci". Inevitabile capire gli obiettivi. "Mi ero detta che mi sarei data degli obiettivi dopo il camp a Ushuaia, che però ho dovuto interrompere dopo una settimana. Quindi c'è tutta una parte di preparazione che mi è mancata - ha spiegato - però l'obiettivo primario adesso è quello di tornare a stare bene io come persona, a livello nervoso soprattutto, e recuperare la lucidità solita per poter sciare".