Brignone categorica: "Non sono più disposta a sciare con il dolore. È da un anno e mezzo che sto cercando di riprendermi"
Ha finalmente le idee chiare Federica Brignone. Ora che ha preso coscienza della realtà e che a Solden per l'apertura della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino non ci sarà, la 'tigre' è finalmente serena e, in una lunga chiacchierata esclusiva con Eurosport, spiega perché non sente più di tirare fuori gli artigli. Tornerà a sciare quando sarà puro piacere e non più sofferenza e compromessi. Di questo è certa.
"Per me sta iniziando una stagione che non sta iniziando..."
La sensazione è strana, tutte le sue compagne sono pronte a presentarsi ai cancelletti di partenza. Ma lei no, perché pronta non si sente: "Sta iniziando una nuova stagione e io ancora non me ne sto rendendo conto. Sta iniziando una stagione che per me non sta iniziando... Mi fa strano non essere lì, guardo i video delle ragazze che si preparano a Solden e invece mi sento ancora come se fosse estate. Che invece è passata via veloce, con tanti progressi, ma non abbastanza da essere pronta".
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