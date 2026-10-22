Brignone categorica: "Non sono più disposta a sciare con il dolore. È da un anno e mezzo che sto cercando di riprendermi"

Ha finalmente le idee chiare Federica Brignone. Ora che ha preso coscienza della realtà e che a Solden per l'apertura della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino non ci sarà, la 'tigre' è finalmente serena e, in una lunga chiacchierata esclusiva con Eurosport, spiega perché non sente più di tirare fuori gli artigli. Tornerà a sciare quando sarà puro piacere e non più sofferenza e compromessi. Di questo è certa.