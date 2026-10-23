Vinatzer: "Voglio crescere, punto a fare bene in tutte le gare"

Una voglia matta di mettersi alle spalle un inverno olimpico altalenante , inseguendo la costanza tra i pali. Grande tifoso di Formula 1 e appassionato di golf, Alex Vinatzer punta tanto su questa stagione . A 27 anni, il finanziere gardenese non ha più voglia di aspettare e, dopo aver mancato a più riprese l’appuntamento col successo in Coppa del Mondo (2 secondi e 2 terzi posti in carriera), è arrivato il momento di sbloccarsi . La piazza d’onore dello scorso dicembre in gigante a Beaver Creek ha dimostrato che anche tra le porte larghe può dire la sua e l’avvento di Max Blardone nello staff azzurro può essere un’ulteriore spinta in questo senso.

Che cosa rappresenta questo nuovo quadriennio?

«Penso ora di aver raggiunto la massima maturazione dell’atleta e guardo con fiducia alle prossime quattro stagioni. Abbiamo cambiato squadra e staff, con l’augurio che si possa creare un team che possa lavorar bene e rimanere lo stesso negli anni a venire. Ora dobbiamo trovare una stabilità dal punto di vista dei risultati».

A questo proposito, come vede l’avvento di Blardone come tecnico in gigante?

«Un grande stimolo, senza dubbio. Max mette sul piatto tantissima esperienza e conoscenza di quelle che sono le piste del Circo Bianco. Sarà di grande aiuto dal punto di vista tattico, soprattutto su quei pendii dove si può far la differenza in questo senso».

Che cosa si porta della stagione olimpica?

«Alla fine, dal punto di vista dei punti di Coppa del Mondo è venuta fuori la mia miglior stagione in carriera. Poi, da metà gennaio e in particolare a febbraio, c’è stato un calo, proprio in occasione dell’Olimpiade. Da lì, il finale di stagione non è migliorato e ci ho messo anche un po’ di più del solito a smaltire le scorie di quest’annata strana».

La preparazione com’è stata?

«Siamo ripartiti molto carichi, con l’obiettivo di trovare una bella sciata. Abbiamo lavorato in maniera un po’ diversa quest’estate, per vedere se riusciamo a togliere gli errori del passato e a costruire qualcosa di sostenibile per i prossimi anni».

Che obiettivo si è posto?

«Voglio ripartire col piede giusto. Quest’inverno ci saranno i Mondiali a febbraio, ma voglio fare bene in tutte le gare di Coppa del Mondo, anche per ottenere un pettorale di partenza che mi permetta di essere sempre competitivo. Da qui dobbiamo andare in crescendo per quattro anni e anche oltre, visto che dopo i Giochi del 2030 ci saranno anche i Mondiali in casa nella mia Val Gardena nel 2031 e vorrei arrivarci nella massima forma della mia carriera».