Pontedilegno-Tonale prima in Europa per innevamento e piste aperte

Pontedilegno-Tonale è la destinazione più affidabile d’Europa per innevamento e numero di piste aperte. A certificarlo è il Reliable Ski Score del tour operator britannico Inghams Ski, che assegna al comprensorio tra Lombardia e Trentino 93,1 punti su 100, davanti all’austriaca Obertauern e alla francese Les Arcs. "Essere al primo posto in Europa per affidabilità dell’innevamento e apertura delle piste – commenta Debora Massari, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda – è un risultato di grande prestigio per Pontedilegno-Tonale e per tutta la Lombardia. Premia le caratteristiche di un territorio straordinario e autentico, il lavoro, gli investimenti e la capacità degli operatori di costruire negli anni un’offerta turistica di qualità".