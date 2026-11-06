Winter Deaflympics 2027: sarà Luca Loranzi il portabandiera azzurro ai Giochi invernali per atleti sordi

Sarà Luca Loranzi il portabandiera dell’Italia alle Winter Deaflympics 2027 , i Giochi invernali per atleti sordi, in programma dal 15 al 24 gennaio tra Innsbruck, Seefeld e il Tirolo. Classe 2007, lo sciatore alpino è stato scelto dalla Federazione Sport Sordi Italia per rappresentare la squadra azzurra nella cerimonia di apertura della manifestazione.

Loranzi portabandiera dell'Italia alle Winter Deaflympics

Loranzi è uno dei talenti più promettenti dello sport italiano per sordi. Alle Winter Deaflympics di Erzurum 2024, alla sua prima partecipazione ai Giochi, ha conquistato tre medaglie: l'oro nello slalom gigante, l'argento nello slalom parallelo e il bronzo nello slalom. Nel 2025, al campionato del mondo di Jasná in Slovacchia, ha invece collezionato tre medaglie d’oro in Super G, combinata e slalom parallelo, oltre a un argento nello slalom gigante. Il suo percorso sportivo è stato caratterizzato anche da un primato storico: Loranzi è stato infatti il primo atleta sordo a entrare nei Gruppi Sportivi Militari, vestendo i colori delle Fiamme Oro della Polizia di Stato.

Soddisfazione e orgoglio per lo sciatore azzurro

«Essere stato scelto come portabandiera dell'Italia alle Winter Deaflympics è per me un grandissimo onore - , ha dichiarato Luca Loranzi, felice del fatto che la scelta sia caduta su di lui -. Portare il Tricolore rappresenterà un'emozione difficile da descrivere e una responsabilità che sento profondamente. A Erzurum ho vissuto momenti indimenticabili e arrivare a questa nuova edizione con questo ruolo mi rende ancora più orgoglioso. Darò tutto per rappresentare al meglio l'Italia, la FSSI e le Fiamme Oro».

Il presidente della FSSI spiega la scelta

Una soddisfazione condivisa anche dal presidente della Federazione Sport Sordi Italia, Federico Paria: «La scelta di Luca come portabandiera rappresenta un messaggio importante. Nonostante la sua giovane età, ha già dimostrato il proprio valore ai massimi livelli internazionali e il suo ingresso nelle Fiamme Oro ha segnato una pagina storica per tutto il movimento sportivo sordo italiano. Affidargli il Tricolore significa premiare il suo percorso, ma anche guardare al futuro. Siamo certi che saprà rappresentare con orgoglio tutti gli atleti e l'intera famiglia della FSSI».

I Giochi invernali per sordi tornano alle origini

Le Winter Deaflympics, organizzate dall'International Committee of Sports for the Deaf, rappresentano il principale evento internazionale degli sport invernali per atleti sordi e si svolgono ogni quattro anni. L'edizione del 2027, la ventunesima della storia, segnerà un ritorno alle origini: proprio a Seefeld, nel 1949, si disputarono i primi Giochi invernali. A quasi ottant'anni di distanza, la manifestazione tornerà dunque nei luoghi che ne hanno segnato la nascita.