Lindsey Vonn e la nona operazione alla gamba: le parole che mettono in dubbio il suo futuro

Vonn e le ombre sul futuro: "Vedremo se avrò voglia di continuare"

Un messaggio che ha immediatamente attirato l'attenzione dei tifosi, curiosi di capire quanto tempo sarà necessario prima di poter rivedere la fuoriclasse americana in pista. L'entusiasmo dei tanti sostenitori della sciatrice deve però fare i conti con una realtà decisamente meno incoraggiante. Secondo quanto stabilito dagli specialisti, saranno necessari almeno sei mesi prima di poter valutare con precisione le condizioni della gamba sinistra. Soltanto al termine di questo periodo sarà possibile fare ipotesi concrete su un suo eventuale ritorno alle competizioni. E proprio il termine 'eventuale' non è da sottovalutare: la stessa Vonn, infatti, non ha escluso la possibilità di mettere fine alla propria carriera agonistica. "Voglio superare questo intervento chirurgico e vedere come si evolve la situazione", aveva dichiarato Lindsey in tempi non sospetti. "E poi vedremo se fisicamente e mentalmente avrò voglia di continuare a sciare, o se mi limiterò a praticare questo sport a livello amatoriale". Parole che sanno, forse, di resa: l'addio allo sci alpino della statunitense segnerebbe la fine di una carriera straordinaria. Del resto, nessuna atleta nella storia della specialità ha mai affrontato una gara all'età di 43 anni. Ma se c'è una cosa che Lindsey Vonn ha dimostrato nel corso della sua carriera è proprio la capacità di andare oltre ogni limite e continuare a sorprendere.