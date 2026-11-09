Lindsey Vonn e la nona operazione alla gamba: le parole che mettono in dubbio il suo futuro
Un nuovo intervento chirurgico attende Lindsey Vonn, ancora alle prese con le conseguenze della drammatica caduta avvenuta durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, lo scorso 8 febbraio. La campionessa statunitense dovrà tornare sotto i ferri per la nona volta da gennaio 2026, nella speranza di proseguire il percorso di recupero e avvicinarsi al tanto desiderato ritorno sugli sci. L'operazione si preannuncia particolarmente delicata: oltre a intervenire sui danni riportati alla gamba in seguito all'incidente, i medici dovranno occuparsi anche del legamento crociato anteriore sinistro, lesionato già prima della caduta sulle piste di Cortina. A rendere pubblica la notizia è stata la stessa Vonn attraverso i propri profili social. "L'ultima sera con i tacchi per un po' di tempo", ha scritto l'atleta dopo un evento Gucci con tanto di foto, lasciando intendere l'imminenza di una nuova fase del percorso riabilitativo.
Vonn e le ombre sul futuro: "Vedremo se avrò voglia di continuare"
Un messaggio che ha immediatamente attirato l'attenzione dei tifosi, curiosi di capire quanto tempo sarà necessario prima di poter rivedere la fuoriclasse americana in pista. L'entusiasmo dei tanti sostenitori della sciatrice deve però fare i conti con una realtà decisamente meno incoraggiante. Secondo quanto stabilito dagli specialisti, saranno necessari almeno sei mesi prima di poter valutare con precisione le condizioni della gamba sinistra. Soltanto al termine di questo periodo sarà possibile fare ipotesi concrete su un suo eventuale ritorno alle competizioni. E proprio il termine 'eventuale' non è da sottovalutare: la stessa Vonn, infatti, non ha escluso la possibilità di mettere fine alla propria carriera agonistica. "Voglio superare questo intervento chirurgico e vedere come si evolve la situazione", aveva dichiarato Lindsey in tempi non sospetti. "E poi vedremo se fisicamente e mentalmente avrò voglia di continuare a sciare, o se mi limiterò a praticare questo sport a livello amatoriale". Parole che sanno, forse, di resa: l'addio allo sci alpino della statunitense segnerebbe la fine di una carriera straordinaria. Del resto, nessuna atleta nella storia della specialità ha mai affrontato una gara all'età di 43 anni. Ma se c'è una cosa che Lindsey Vonn ha dimostrato nel corso della sua carriera è proprio la capacità di andare oltre ogni limite e continuare a sorprendere.
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