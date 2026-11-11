Lindsay Vonn 'battezza' la nona operazione: "Tutto bene"
Indistruttibile Lindsey Vonn. La campionessa americana, dopo aver subito la nona operazione chirurgica in carriera, ha ancora la forza di aggiornare i propri fans e di guardare avanti.
Le viti, il ginocchio fasciato, il coraggio di Lindsey Vonn
La 42enne campionessa americana ne ha viste di tutti i colori in carriera e ancora una volta è pronta a risorgere dall'ennesimo, gravissimo, infortunio, la rottura totale del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, riportata sulle pista di Milano-Cortina. Una lesione che ancora una volta avrebbe potuto mettere la parola fine alla sua carriera, ma che Lindsey Vonn ha incassato così: "L'operazione è andata bene, darò presto nuovi aggiornamenti", si legge in una delle storie postate dalla fuoriclasse statunitense che in un'altra mostra un contenitore con le viti e le placche rimosse dalla sua gamba: "hanno tolto tutto questo".
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